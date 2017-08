Laufen die Proteste gegen Martin Kind aus dem Ruder?

Anzeige

Fanfrust statt Aufstiegseuphorie: Eine Woche vor dem Pflichtspielstart läuft der Protest von Teilen des Anhangs von Hannover 96 gegen Klubchef Martin Kind aus dem Ruder. Das abgebrochene Testspiel beim FC Burnley am Samstag (hier mehr dazu) lässt für den Saisonauftakt Schlimmes befürchten. „Hannover 96 ist alles andere als begeistert davon, dass das letzte Testspiel vor Beginn der Pflichtspiele aufgrund von Fanvergehen abgebrochen worden ist“, schrieb der Aufsteiger nach den Ausschreitungen von rund 300 96-Chaoten in England auf seiner Internetseite. Ansonsten hielt sich Hannover 96 neben der obligatorischen Verurteilung „jeder Art von Gewalt“ am Sonntag zunächst stark zurück. „Ich habe noch keine Kenntnis von den genauen Abläufen. So lange möchte ich nichts sagen“, sagte Martin Kind am Sonntagmorgen. Ein Sprecher betonte, zunächst alle verfügbaren Informationen aus Burnley zusammentragen zu lassen. Auch die Frage, ob der Deutsche Fußball-Bund (DFB) oder Europas Dachverband UEFA die Niedersachsen nun bestrafen kann, war zunächst noch unklar. Das Saisoneröffnungsfest mit den Fans begann am Sonntag wie geplant.

Mehrere hundert mitgereiste Anhänger aus Hannover hatten am Samstag während des ersten Halbzeit den in England abwesenden Kind erneut teilweise aufs übelste beschimpft. Der 73 Jahre alte Unternehmer steht wegen dessen geplanter Übernahme der Mehrheitsanteile an der Profigesellschaft von 96 zu einem vergleichbar verschwindend geringen Betrag (12.750 Euro) stark in der Kritik (hier mehr dazu). Die Beleidigungen entluden sich gegen Ende der ersten Halbzeit plötzlich in Aggression. Rund 300 Chaoten versuchten, den englischen Fanblock zu stürmen und warfen mit herausgerissen Sitzschalen. Die englische Polizei ließ das Spiel daraufhin beim Stand von 1:0 für Burnley abbrechen.

Pro Verein: "Kein gewünschtes Mittel des Protests" „Wir sehen keinen Zusammenhang zwischen den Ausschreitungen und den Protesten gegen Martin Kind“, sagte am Sonntag Robin Krakau, Sprecher der Interessensgemeinschaft Pro Verein 1896. „Ungeachtet dessen sind Ausschreitungen natürlich grundsätzlich kein gewünschtes Mittel des Protests.“ Allerdings dürfte es in der Öffentlichkeit angesichts der Ereignisse in England und der aufgeheizten Stimmung gegen Kind schwer fallen, beides voneinander zu trennen. Dies zeigt auch die zögerliche Haltung des Vereins und das ungewohnte Schweigen des sonst so redseligen Kind. Hannover 96 ist wegen der Proteste gegen den Unternehmer im Dialog mit Fanvertretern. Krakau hofft, dass der Austausch nun nicht unter den Verfehlungen einiger hundert Chaoten leidet: „Ich kann nur an die Fairness aller Beteiligten appellieren, nicht alles mit einander zu vermischen.“

Kinds Bereitschaft, sich auf einen noch näheren Dialog einzulassen oder gar Zugeständnisse zu machen an die 96-Anhänger, die ihn in Teilen immer wieder derb beleidigen und dem Klub mit ihren Verfehlungen schon empfindliche Strafen eingebracht haben, dürfte sich indes in Grenzen halten. Nach dem Wiederaufstieg hatten Chaoten am letzten Spieltag der vergangenen Zweitliga-Saison Teile des Stadions in Sandhausen beschädigt. Auch bei einigen Testspielen in der Sommerpause war es zu Zwischenfällen gekommen. 96-Manager Horst Heldt hatte schon vor einigen Tagen angesichts der Proteste gegen Kind vor destruktiven Aktionen gewarnt. „Für uns ist wichtig, dass Ruhe herrscht“, hatte Heldt gesagt. „Wenn es zu aufgeregt ist, lenkt es ab.“ Angesichts der Nebenschauplätze könnte die Euphorie nach dem Aufstieg schnell ins Gegenteil umschlagen. Heldt geht auch davon aus, dass der Saisonstart von der Kritik an Kind überlagert wird. „Wir rechnen damit, dass die Menschen, die das nicht gut finden, das auch äußern werden“, sagte Heldt. (dpa)

