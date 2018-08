Hannover 96: Bebou über Transfergerüchte - "Gab nie den Gedanken, den Verein zu verlassen"

Was wird die Partie in Karlsruhe für ein Spiel?

Die Probleme treten im Oberschenkel auf. Aber es geht mir schon besser. Es klappt gut, die Geschichte immer besser in den Griff zu bekommen. Ich bin täglich in Behandlung und sehr zuversichtlich für Sonntag. Ich denke, ich kann spielen.

Wo steht die Mannschaft jetzt so kurz vor dem Saisonstart?

Wir haben in der Vorbereitung viele Sachen schon sehr gut gemacht und auch viele Spiele gewonnen. Natürlich war nicht immer alles super, aber das kann man auch nicht erwarten. Man muss die Fehler klar an­sprechen, das haben wir getan und sie aufgearbeitet. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg.

Was war denn nicht so super in der Vorbereitung?

In manchen Spielen haben wir noch nicht die Kompaktheit gehabt, die wir in der Bundesliga brauchen werden. Das hat der Trainer offen angesprochen. In manchen Situationen müssen wir einfach noch wacher sein. Gegen Bilbao haben wir das schon deutlich besser gemacht als in den Spielen davor.

Der Teamgeist war der große Trumpf in der vergangenen Saison. Jetzt gab es einen großen Umbruch. Wie sieht es jetzt mit der mannschaftlichen Geschlossenheit aus?

Wir sind da auch diesmal wieder auf einem guten Weg. In den Trainingseinheiten hat man gemerkt, dass sich die neuen Spieler gut integriert haben. Sie bringen sich viel ein, untereinander wird viel geredet, wie es auch in der vergangenen Saison der Fall war. Wir wissen, dass wir wieder über das Team kommen müssen und es auch nur so geht.