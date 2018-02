Hannover 96: Ihlas Bebou oder Martin Harnik - wer fängt beim HSV an?

André Breitenreiter hatte sich für Martin Harnik und damit „einen zweiten Stürmer in der Box“ neben Niclas Füllkrug entschieden. Harnik wiederum hatte gegen Mainz gar nicht gespielt, auf Schalke kam er erst in der 69. Minute.

Der Tempomacher musste über eine Stunde warten, bis er eingewechselt wurde. Ihlas Bebou war beim 0:1 gegen Wolfsburg nur Joker. Zuvor hatte er beim 3:2 gegen Mainz und dem 1:1 auf Schalke jeweils in de Startelf gestanden.

Anfangen durfte zuletzt immer nur einer der beiden – wird es diesmal wieder Bebou sein? Dafür spricht: „Ihlas braucht für sein Spiel eher Raum“, erklärt Breitenreiter. Den dürfte Bebou in Hamburg bekommen, seine Schnelligkeit auf der rechten oder linken Seite ist eine der größten 96-Waffen.

Sollte Füllkrug seine Grippe nicht rechtzeitig auskurieren, dürfte Harnik in der Spitze übernehmen. Am Donnerstag fehlte er noch, beim Geheimtraining am Freitag wird Füllkrug zurückerwartet.