Sorgen um Bebou: 96-Rakete muss Länderspiel absagen – MRT-Untersuchung folgt

Schock für 96! Ihlas Bebou fehlte beim Afrika-Cup-Qualifikationsspiel seines Heimatlandes Togo gegen Algerien (1:4). Grund sind Schmerzen im Oberschenkel. Das vermeldete Togos Fußballverband via Twitter. Schon am Samstag hatte die 96-Rakete beim Abschlusstraining gefehlt - am Ende entschied sich Trainer Claude Le Roy richtiger Weise gegen einen Einsatz.

Noch am Montag wird sich Bebou einer MRT-Untersuchung in Hannover unterziehen. Es ist die zweite, schon in Togos Hauptstadt Lomé wurde der 24-Jährige untersucht. "Wir können die Bilder aber nicht verwerten", erklärte 96-Trainer André Breitenreiter.