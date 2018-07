Hannover 96 im Trainingslager: Es läuft für die 96-Strandjungs 

Mit Sand in den Haaren und Salz auf der Haut: So läuft`s, wenn 96 sich auf die Bundesliga-Saison vorbereitet. Um 16.56 Uhr fuhr der Mannschaftsbus mit den 96-Strandjungs am Hotel Strandgut vor. Um 18.02 Uhr startete das erste 90-Minuten-Training auf dem Platz im 13 Kilometer entfernten Garding. „Die Bedingungen sind gut, besser als vor einem Jahr, sie lesen uns jeden Wunsch von den Lippen ab“, freute sich Trainer André Breitenreiter.

Dafür legten sich die Greenkeeper in Garding wochenlang ins Zeug. Einen Platz-Eklat wie beim Hamburger SV, der das Traingslager in Glücksburg wegen angeblich schlechter Rasenverhältbisse abbrach, wird es hier nicht geben. Der Rasen, auf dem am Donnerstagabend auch der Test gegen eine Regions-Auswahl stattfindet (Anpfiff 18.30 Uhr), wurde mehrfach vertikutiert, gewässert und mit einer Art Rasenstaubsauger entsteint. Vor einem Jahr störten Steine noch den Trainingsablauf. Dieses Problem ist auf dem Naturboden gelöst. Der Platz war in früheren Zeiten eine so genannte Schweinefenne, die landwirtschaftlich genutzt wurde. Auf dem Acker ist nun ein hübscher Fußballteppich entstanden.