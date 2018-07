Hannover 96 im Trainingslager: Fitness-Training bei Freunden

Die Hannover-Profis brauchten ein bisschen länger bis zum Ziel. Mit 45 Minuten Verspätung fuhren sie am Hotel Strandgut in St. Peter-Ording vor, sie waren ausgebremst worden von stockendem Verkehr um Hamburg. Im Fitness-Trainingslager an der Nordsee wollen sie sich nicht stoppen lassen und setzen auf ein erprobtes Erfolgsrezept.

Schon vergangenes Jahr arbeiteten Trainer André Breitenreiter und seine Profis in Nordfriesland an der Fitness, residierten in dem schicken Hotel direkt an der Promenade.