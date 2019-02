Hannover 96 in der Relegation? So viele Punkte reichten in der Vergangenheit

Es ist bisher eine gebrauchte Saison für Hannover 96. Nach 22 absolvierten Partien stehen gerade einmal 14 Punkte auf dem Konto der Roten, bei nur drei Siegen. Nur der 1. FC Nürnberg, gegen den 96 in der Rückrunde mit 2:0 gewann, steht mit 13 Zählern noch schlechter da. Auch der VfB Stuttgart zeigt in dieser Spielzeit keine gute Leistung. Mit 15 Punkten steht das Team aktuell auf dem Relegationsplatz. Der Abstand zum ersten Nichtabstiegsplatz ist für Hannover 96 mit vier Punkten aber noch nicht uneinholbar.

Der Hamburger SV schaffte es in der Saison 2013/14 mit nur 27 Punkten in der Relegation zu landen. Dafür bräuchte 96 nochmal 13 Punkte. Drei Jahre später benötigte der VfL Wolfsburg ganze 37 Punkte für den 16. Platz. So viele werden es in dieser Saison wohl nicht. Wie viele Punkte die Relegationsteilnehmer der Bundesliga seit der Wiedereinführung holten, das seht Ihr in der Galerie.