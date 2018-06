Hannover 96 in der WM-Falle: Beim Haraguchi-Transfer muss es schnell gehen

Genki Haraguchi soll von Hertha BSC kommen. Und das am besten ganz schnell. Der Offensivspieler war in der vergangenen Rückrunde an Zweitligist Düsseldorf ausgeliehen, erzielte in 13 Spielen einen Treffer und gab vier Vorlagen. Hertha fordert fünf Millionen Euro Ablöse für ihn.

Haraguchi könnte teurer werden

96 will den Deal möglichst schnell eintüten. Denn durch die WM, die am kommenden Donnerstag in Russland startet, könnte Haraguchi noch teurer werden. Intern heißt es bei 96: Klappt der Transfer nicht bis zum Turnierstart, wird er wohl scheitern. Andere, finanzstärkere Clubs, könnten durch die WM-Auftritte Harakiri bei Haraguchi machen und die Ablöse in die Höhe treiben. Was Hertha sicher recht und für 96 dann zu teuer wäre.