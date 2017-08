Hannover 96 in Noten: Die Einzelkritik zum Schalke-Spiel

Philipp Tschauner. Note: 2. Sicherer Rückhalt, bekam vor der Pause auch wenig zu tun. Wichtig, dass er in der Schalker Phase die Ruhe behält im eigenen Strafraum. Muss aber auch da kaum eingreifen.

Salif Sané. Note: 2. Spielt Zauberball, wenn er vorne ist: Sehenswertes Roncalli-Solo links außen, ein gefährlicher Kopfball. Hinten ein Turm in der Dreier- als auch in der Viererkette, vor allem, als Schalke nach der Pause aufdreht.

Waldemar Anton. Note: 1. Die 96-Mehrzweckwaffe. Als Sechser stark im Aufbauspiel und torgefährlich dazu. In der defensiven Dreierkette nimmt er di Santo früh aus dem Spiel und reizt den Stürmer bis zur gelben Karte.

Marvin Bakalorz. Note: 2. Nicht Waldi, sondern Baka ist der Wachhund für Goretzka und später für Bentaleb. Rutscht in die Startelf. Stört die Kreise der beiden Schalker Spielmacher. Bereitet das Tor von Jonathas vor.

