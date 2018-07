Hannover 96 in St. Peter-Ording: Der Liveblog zum Trainingslager

Hannover 96 in St. Peter-Ording

Hannover 96 ist am Mittwoch nach einer letzten lockeren Trainingseinheit auf der Mehrkampfanlage ins Trainingslager nach St. Peter-Ording aufgebrochen, wo André Breitenreiter und seine Mannen bereits im letzten Jahr die Grundlagen für die erfolgreiche Mission Klassenerhalt geschaffen haben. Genau wie im Vorjahr beziehen die Roten ihr Quartier im Hotel "Strandgut", von welchem es täglich mit dem Bus ins 13 Kilometer entfernte Garding geht, wo der Trainingsplatz liegt. Am Donnerstag, den 5. Juli, steigt ein Testspiel gegen eine Eiderstedter Auswahlmannschaft um 18.30 Uhr. Am Sonntag, den 8. Juli, werden die Zelte dann wieder abgebrochen und es geht zurück nach Hannover.

In unserem Liveblog erfahrt Ihr alles Wichtige, das Ihr vom Trainingslager in St. Peter-Ording wissen müsst.