"Haben Handlungsbedarf auf der Innenverteidiger-Position": 96-Trainer Breitenreiter im Interview

Ja, weil wir realistisch sind. Spiele wie etwa in der ersten Halbzeit in Augsburg haben gezeigt, dass wir immer am Limit spielen müssen, um Erfolg zu haben. Das ist die Grundvoraussetzung, um überhaupt eine Chance zu haben. Weil wir darüber hinaus sehr variabel spielen und dadurch nicht leicht auszurechnen sind, haben wir Spiele gewonnen. Das ist aber keine Selbstverständlichkeit. Es darf nicht zu einer Enttäuschung führen, wenn wir am Ende der Saison auf dem elften oder zwölften Platz stehen. Wir haben nicht vergessen, dass wir vor Saisonbeginn nahezu von allen als Abstiegskandidat Nummer 1 bewertet wurden.

Seit März 2017 ist Breitenreiter Chef-Trainer bei Hannover 96. Er führte die Mannschaft in den letzten Spielen der Saison zum Aufstieg in die Bundesliga.

Seinem Heimatort Altwarmbüchen blieb Breitenreiter auch in seinen Zeiten in Paderborn oder auf Schalke verbunden. Sein Sohn tritt für den TuS gegen den Ball.

Am 2. Januar 2011 wurde Breitenreiter Trainer beim TSV Havelse und etablierte die Garbsener in der 4. Liga. Insgesamt 84 Spiele stand Breitenreiter beim TSV an der Seitenlinie.

Und dennoch steigt die Erwartungshaltung, gerade nach dem 4:2-Sieg gegen Dortmund. Die Fans sehen: Da geht vielleicht noch mehr.

Ich finde es super, wenn die Fans nach Spielen wie gegen Dortmund glücklich nach Hause gehen und Träume und Visionen haben. Aber für uns geht es darum, kühlen Kopf zu bewahren und nicht zu vergessen, was uns zum aktuellen Erfolg geführt hat. Wenn wir nur einen Tick weniger investieren, dann wird das ganz schnell zum Bumerang werden.

Sie haben die hohe Variabilität Ihres Teams angesprochen. Was bedeutet das genau, was gehört alles dazu?

Das ist eine anspruchsvolle Frage. Ich versuch’s mal zu erklären: Das Entscheidende ist, dass wir für den Gegner unausrechenbar sind. Die Bestätigung, dass es funktioniert, bekommen wir jede Woche, wenn uns der Gegner nach dem Spiel sagt: „Wir wussten gar nicht, worauf wir uns einstellen sollten.“ Und genau darum geht es: Man soll nicht klar bestimmen können, welche Automatismen es gibt und was das Spiel von 96 auszeichnet. Ich glaube, das ist unheimlich schwierig gegen uns. Wir agieren zum Beispiel in unterschiedlichen Grundordnungen und Systemen, pressen in unterschiedlichen Höhen und variieren in der Spieleröffnung. Das ist eine große Qualität.

Ist Matchplan gleich Variabilität?

Nein. Jede Mannschaft hat einen Matchplan für ein Spiel. Bei einigen Mannschaften ist es oft der gleiche. Es geht für uns dabei auch immer um Wenn-dann-Strategien.

Und die sind sicherlich komplizierter als: Wenn 96 ein Tor mehr als der Gegner schießt, dann ist das Spiel gewonnen, oder?

Es geht darum, dass wir im Spiel vorbereitet sind und auf bestimmte Situationen reagieren können. Da geht es zum Beispiel um Situationen in Unterzahl oder Überzahl, um Rückstand, Führung oder Ausfälle durch Verletzungen. Darauf müssen wir reagieren können. Wir überlegen uns natürlich auch, was der Gegner machen könnte, um auf unser Spiel zu reagieren. Auch er wird versuchen, Lösungen zu finden. Auch darauf müssen wir eine Antwort haben. Und die hatten wir in den meisten Spielen.