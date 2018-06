XXL-Interview mit Bernd Hettwer: So könnte der Konflikt zwischen Hannover 96 und den Fans gelöst werden

Anzeige

Der Streit zwischen der Führungsebene von Hannover 96 und weiten Teilen der Fanszene hemmt den Verein schon seit Monaten. 50+1, Stimmungsboykott, das Wechsel-Wirrwarr um Manager Horst Heldt. In dieser Gemengelage ging der sportliche Erfolg unter – die Fronten, sie sind maximal verhärtet. Einig sind sich alle Parteien nur in einem Punkt: Weitergehen darf es so in der neuen Saison nicht. Bleibt die Frage: Wie könnte der Plan B für Hannover 96 aussehen? Bernd Hettwer ist Unternehmer, Investor und Mit-Begründer der Interessensgemeinschaft Pro Verein. Im Interview erklärt der Hannoveraner, wie der Konflikt gelöst werden könnte – mit einer klaren Perspektive für alle Beteiligten.

Herr Hettwer, der Gegnern der Kind-Pläne wird vorgeworfen, keine Alternativen bieten zu können. Nun haben Sie diesen Lösungsvorschlag entwickelt. Jetzt legen Sie Ihr Konzeptpapier vor. Warum? Letztlich war der konkrete Auslöser mein Ärger über die provozierende Rede des 96-Vereinsvorstands Krause auf der letzten JHV unseres Vereins, in der er unter anderem behauptete, die vereinsinternen Kritiker würden immer nur zu allem Nein sagen, hätten jedoch selbst keinen konstruktiven Vorschlag auf Lager, der dazu geeignet wäre, eine tragfähige Kompromisslösung zu erreichen. Das wollte ich als Teil der vereinsinternen Opposition nicht auf mir sitzen lassen. So machte ich mich an die Arbeit, einen alternativen Lösungsvorschlag zu entwickeln, der eben nicht nur für die Investoren, sondern auch für große Teile der Fans und kritischen Vereinsmitglieder von Hannover 96 akzeptiert werden kann. Sie sind selbst Unternehmer und zudem auch Investor, stehen aber im Verein auf Seiten der Opposition und sind darüber hinaus auch noch einer der beiden Gründungsväter der IG Pro Verein 1896. Wie passt das zusammen? Nun, aus rein kaufmännischer Sicht folgt das Handeln der Investoren im Großen und Ganzen durchaus stringenten und rationalen Grundsätzen. Nur: Deren Handeln verstehen und nachvollziehen zu können, bedeutet noch lange nicht, dass ich es für gut und vor allem für richtig erachte. Denn ich bin eben auch seit frühester Jugend eingefleischter Fan des Fußballtraditionsvereins Hannover 96 und seit mittlerweile 21 Jahren Vereinsmitglied. Und als solcher wurde mir spätestens im Jahr 2014 schlagartig klar, dass Martin Kind und seine Partner sich auf einem grundfalschen und für Hannover 96 verhängnisvollen Weg befinden. Sie meinen das Jahr, in dem der Verein die letzten Anteile an der Profimannschaft verkaufte. Das geschah ohne vorherige Ankündigung. Dies hielt ich damals und erachte es auch heute noch für einen schwerwiegenden Fehler. Der Verkauf der KGaA-Beteiligung hätte niemals geschehen dürfen und ist im Übrigen einer der wesentlichen Gründe für die heutige tiefe Entfremdung zwischen der Vereinsführung und den so vielen fußballbegeisterten Vereinsmitgliedern wie auch großen Teilen der organisierten Fanszene.

Was ist denn so schlimm daran, wenn ein gemeinnütziger Sportverein seine Kapitalbeteiligung an einer bereits seit langem ausgelagerten Profisportfachabteilung verkauft? Mit dem Verkauf der Besitzanteile legte Martin Kind die Axt an die besitzrechtlichen Wurzeln, die den Stammverein seit Generationen mit seinem Hauptidentitätsquell, der Profifußballmannschaft Hannover 96 verbinden. Ja, der Hannoversche Sportverein von 1896 e.V. ist fraglos auch ein Breitensportverein, in erster Linie aber eben ein Fußballverein. So sehen und empfinden das große Teile der rund 21.000 Vereinsmitglieder, wenn sie denn nicht gerade zur klaren Minderheit der aktiven Breitensportler im e.V. zählen. Würde jetzt Martin Kind auch noch mit seinem Ausnahmeantrag bei der DFL erfolgreich sein, dann wäre der Hannoversche Sportverein von 1896 e.V. nur noch ein x-beliebiger Breitensportverein ohne eigene Fußballabteilung. Das emotionale Band wäre endgültig gekappt. Nachhaltiger Profifußball verlangt aber auch nach Strukturen, die Investoren überzeugen. Was ist Ihre Alternative, zurück zu den Wurzeln kann schlecht das Ziel sein? Nein, darum geht es nicht. Hannover 96 ist seit fast 20 Jahren ein Fußballklub mit ausgelagerter Profifußballsparte und zudem einer Mehrheitsbeteiligung von Investoren. Das sind nun einmal Fakten, die nicht wegzudiskutieren sind. Und letztlich war auch der Investoreneinstieg aus rein wirtschaftlicher und auch aus sportlicher Sicht für den hannoverschen Profifußball fraglos durchaus im Großen und Ganzen schon eine Erfolgsgeschichte, bei der nur der Stammverein aus Sicht der vereinsinternen Opposition leider nur in einem viel zu geringem Maße von profitiert hat. Verhängnisvoll waren lediglich die Entwicklungen der letzten Zeit, angefangen mit dem Hinterzimmer-Verkauf der letzten KGaA-Anteile des Stammvereins. Wie lautet also die Lösung? Der Hannoversche Sportverein von 1896 e.V. muss Kommanditaktien der KGaA zu fairen Bedingungen zurück kaufen können und so wieder Mitbesitzer der Profifußballmannschaft werden, damit der Riss im Verein endlich wieder geschlossen werden kann. Dazu benötigt er auch eine erheblich verbesserte wirtschaftliche Förderung, welche die Investoren sichergestellt werden muss. Vor allem muss auch die 50+1 Regel in Hannover erhalten bleiben, denn diese ist aus Sicht eines bedeutenden Teils der 96-Fans unabdingbar für den Erhalt der Fankultur. Wenn Martin Kind und seine Investorenpartner den andauernden Konflikt mit den Ultras wirklich beenden wollen, dann werden sie letztlich nicht umhin kommen, dieser zentralen Forderung von weiten Teilen der organisierten Fanszene nachzukommen und den DFL-Ausnahmeantrag nicht weiter zu verfolgen.

Der Verein soll also Anteile kaufen, mehr von den Investoren gefördert werden und Martin Kind soll 50+1 verzichten. Klingt nicht sonderlich logisch… So ist das auch nicht gemeint. Die Investoren sollen sich auf anderem Wege das Bestimmungsrecht über die Geschäftsführerbestellung der KGaA sichern. Und genau hier setzt mein Lösungsvorschlag an. Das bedeutet konkret? Ich schlage vor, dass der Hannoversche Sportverein von 1896 e.V. in freier Selbstbestimmung den Investoren anbietet, ein bestimmtes Teilhaberrecht aus seiner 100 % Beteiligung an der Hannover 96 Management GmbH, nämlich das Bestimmungsrecht über die Bestellung der Geschäftsführer der KGaA, an die Investoren für einen längerfristigen, aber dennoch zeitlich begrenzten Zeitraum über eine Nießbrauchvereinbarung zu verleihen. Im Gegenzug erhält der Verein von den Investoren eine erheblich verbesserte wirtschaftliche Förderung, die ihn wiederum in die Lage versetzt, über einen längerfristigen Zeitraum sukzessive wieder Kommanditanteile der Profisparte zurückkaufen zu können. Und damit sind auf einen Schlag sämtliche Probleme bei Hannover 96 gelöst und alle haben sich wieder lieb? Schön wäre es, doch dazu ist das Verhältnis zwischen Vereinsführung und weiten Teilen der organisierten Fanszene einfach zu stark zerrüttet. In wohl keinem anderen Verein der Bundesliga werden die eigenen Fans seit Jahren schon mit derartiger Geringschätzung behandelt wie bei Hannover 96. Deshalb geht mein Lösungskonzept auch weit über eine rein wirtschaftliche Vereinbarung zum Wohl beider Seiten hinaus.

Und das geht wie? Martin Kind und die Vereinsführung müssen endlich ihr tief gestörtes Verhältnis zur organisierten Fanszene, insbesondere hier den Ultras reparieren. Beide Seiten sind in der schon so lange andauernden Auseinandersetzung wahrlich nicht zimperlich miteinander umgegangen. Aber nur weil es schwer ist, ist dies keine Begründung, es nicht zu tun. Und Martin Kind muss hier, so schwer ihm das auch persönlich fallen mag, wohl auch den ersten Schritt tun. Wie sollen wir uns das vorstellen? Helfen würde vielleicht eine Erklärung des offenen und ehrlichen Bedauerns von Seiten der Vereinsführung, dass man in der Vergangenheit nicht ausreichend erkannt und gewürdigt hatte, wie bedeutend und wertvoll doch der Support der organisierten Fanszene bei den Spielen war. Das Wichtigste ist, der organisierten Fanszene mit Respekt zu begegnen und offen zu zeigen, dass man sie bei allen Differenzen im Stadionalltag wirklich wertschätzt. Und dann den Worten auch Taten folgen lassen. Welche Rolle spielen Sie persönlich heute bei Pro Verein? Überhaupt keine Rolle mehr. Ich hatte mich bereits frühzeitig aus der aktiven Mitarbeit in der Gruppe zurückgezogen, nachdem es bei der Abfassung des Gründungsmanifests zu einem Richtungsstreit gekommen war, in dessen Folge ein Mehrheitsbeschluss gefasst wurde, den ich nach meiner Überzeugung nicht mittragen konnte.

Um was für einen Beschluss handelte es sich da? Nun, nach erfolgter Gründung wuchs unsere Gruppe schnell, insbesondere durch Leute aus der organisierten Fanszene. Es dauerte nicht lange, bis aus diesem Kreis die Unterstützer vom heutigen 96-Aufsichtsrat Ralf Nestler das maßgebliche Meinungsbild in der Gruppe dominierten. Und diese traten allesamt für den Erhalt der 50+1 Regel im deutschen Profifußball und für deren konsequente Umsetzung zukünftig auch bei Hannover 96 ein. Letzteres Ziel – nämlich deren konsequente Umsetzung künftig auch bei Hannover 96 - erachtete ich für komplett unrealistisch, daher zog ich bewusst die Konsequenz aus dieser Richtungsentscheidung und zog mich aus der weiteren Arbeit der Gruppe zurück. Aber ist ein solcher Beschluss denn nicht konsequent, wenn man überzeugter Befürworter der 50+1 Regel ist? Das könnte man auf den ersten Blick tatsächlich glauben, aber so ist es bei genauerer Betrachtung nicht. Um das zu verstehen, muss man sich anschauen, was die 50+1 Regel der DFL eigentlich ist. Die 50+1 Regel ist lediglich ein recht eingängig formulierter Slogan für einen relativ sperrig formulierten Absatz des § 8 Punkt 3 des DFL-Statuts, in dem die konkreten Lizensierungsvoraussetzungen für Mitgliedervereine der DFL mit ausgegliederter Profiabteilung und gleichzeitiger Investorenbeteiligung definiert sind, damit diese zum Spielbetrieb in den Profiligen zugelassen werden können. Gehen Sie doch bitte etwas mehr ins Detail. Ziel dieses Paragraphen ist, auch bei Mehrheitsbeteiligungen von Investoren an den ausgegliederten Kapitalgesellschaften wie beispielsweise im Fall von Hannover 96 sicherzustellen, dass der Stammverein auch dann über hinreichende Kontroll- und Mitbestimmungsrechte verfügt und auf diese Weise sichergestellt wird, dass der e.V. so langfristig im Geschäftsmodell der Profifußballveranstaltungsgesellschaft implementiert bleibt. Wie dies im Detail sichergestellt wird, da lässt die DFL den Vereinen jedoch einen recht großen Spielraum.