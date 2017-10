"Sonst wird dein Verein in dem Geschäft aufgefressen": Ex-96er Fredi Bobic im großen Interview

Anzeige

Fredi Bobic rettete 96, damals gerade aufgestiegen, in der Saison 2002/2003 mit 14 Toren vor dem Bundesliga-Abstieg. Am Sonnabend kehrt er als erfolgreicher Sportvorstand von Eintracht Frankfurt nach Hannover zurück – zum Bundesligaspiel bei Aufsteiger 96. Der 45-Jährige spricht im ersten Teil des großen Interviews über seinen Ex-Club.

Herr Bobic, als wir vor dem Pokalspiel 96 gegen Frankfurt im Februar zuletzt gesprochen haben, war 96 ein Aufstiegskandidat und Frankfurt Bundesliga-Dritter. Was ist seitdem passiert? Dass 96 aufgestiegen ist, ist eine normale und auch eine notwendige Geschichte für 96 – und tut auch der Liga sehr gut. Dass wir letztlich im Mittelfeld gelandet sind und trotzdem eine ordentliche Saison gespielt haben, auch das ist normal. Also ist eigentlich nicht viel passiert. Warum ist 96 kein normaler Aufsteiger? Das fängt ja schon bei den wirtschaftlichen Möglichkeiten an. Außerdem war 96 über ein Jahrzehnt lang dauerhaft in der 1. Liga, hatte mal ein schlechtes Jahr und musste runter, ist aber gleich wieder hochgekommen. 96 wird von jedem erst genommen. Zu meiner Zeit bei 96 war die Bundesliga noch ein Abenteuer, das ist nicht mehr so. Dieser alternativlose Kurs von 96-Boss Martin Kind in Bezug auf den Aufstieg – ist das notwendig für abgestiegene Traditionsvereine? Das kann nicht jeder Club stemmen. Deswegen zeigt das auch die Kraft von 96 und Martin Kind. Es war eine ganz besondere Situation. Man musste in diesem Jahr hoch, man musste die Kosten hochhalten. Man musste einem Salif Sané sagen, er darf nicht gehen, obwohl eine Ablöse von 10 Millionen Euro kolportiert wurde und man die in den Wind schreiben musste. Dadurch, dass der neue Fernsehvertrag in diesem Jahr aktiv wird, hätten die 96er den Anschluss verloren, wenn sie nicht aufgestiegen wären. Deshalb war es völlig richtig von 96, die volle Power reinzusetzen. Stuttgart hat es ja genauso gemacht. Man hat die gefühlte Schwäche der 2. Liga ausgenutzt.

96 feiert den Bundesliga-Aufstieg 2017 in Sandhausen Der Trainer zeigt es vor: Für André Breitenreiter und Hannover 96 geht es in der kommenden Saison wieder in die Bundesliga. © Florian Petrow Die Roten um Uffe Bech (links), Miiko Albornoz (Mitte) und Iver Fossum (rechts) feiern den Aufstieg in Sandhausen. © Florian Petrow Kurz nach Abpfiff war die Freude bei den 96-Spielern groß. © Florian Petrow Charlison Benschop ist in der Menge mit den 96-Fans. © Florian Petrow Artur Sobiech feiert gemeinsam mit den Fans. © Florian Petrow Niclas Füllkrug (Mitte) feiert den Aufstieg mit den 96-Fans in Sandhausen. © dpa/Uwe Anspach Salif Sané feiert zusammen mit den Fans. © dpa Samuel Sahin-Radlinger freute sich nach dem Abpfiff. © Vosshage Wird auf Händen getragen: Salif Sané. © Vosshage Auch Oliver Pocher freute sich mit Hannover 96. © Florian Petrow Die 96-Fans tragen Salif Sané auf Händen. © Florian Petrow Das Spielfeld in Sandhausen wurde nach dem Abpfiff kurzerhand zur Party-Zone erklärt. © Vosshage Die Freude bei den 96-Fans war groß. © Vosshage Kurz vor Abpfiff musste die Polizei die Fans vor einem Platzsturm zurückhalten. © Vosshage Die 96-Fans bedienten sich am Inventar des SV Sandhausen. © Vosshage

96 hat dann ja auch in der 2. Liga noch mal alle Möglichkeiten ausgeschöpft – neuer Manager, neuer Trainer. Alles richtig gemacht? Schwer zu sagen, ich glaube, dass auch der Daniel (Stendel, d. Red.) einen guten Job gemacht hat. Leider kann man nicht mehr beweisen, ob man auch mit dem alten Trainerteam aufgestiegen wäre. Man wollte vermutlich noch mehr Erfahrung auf der Trainer- und auf der Managerposition reinbringen, der Erfolg hat ihnen recht gegeben. André Breitenreiter und Horst Heldt haben einen guten Job gemacht, die haben auch eine gewisse Ruhe reingebracht. Es wurde eine Euphorie mit in die Bundesliga gebracht. Das erinnert mich ein bisschen an uns in Frankfurt in der vergangenen Saison, da gewinnt man Spiele, die man sonst nicht gewinnt – und plötzlich hat man einen Lauf. Sind Frankfurt und 96 von den Möglichkeiten her vergleichbar? Wir sind aus einem anderen Bundesland und haben deshalb eine andere Kultur. Wir haben ein riesiges Fanpotenzial in Hessen und in Frankfurt speziell. 96 hat das auch – aber nicht in dieser Wucht. Und bei unseren Fans steckt auch eine gewisse Leidensfähigkeit drin. Insgesamt als Verein bewegen wir uns in der gleichen Ecke. 96 kann wirtschaftlich ein bisschen anders hantieren, ist da ein bisschen freier in der Entscheidung. 96 hat einen, der einfacher Geldmittel organisieren kann. Das Thema 50+1 wird in Hannover kontrovers diskutiert – die Fans ziehen einen Stimmungsboykott durch. Der schadet dem Team und ist kontraproduktiv. Das muss man ganz klar trennen. Dass man Protest zeigen kann und gegen etwas ist, finde ich legitim. Aber sollte man dafür die 90 Minuten nutzen? Ich finde nicht!

Die nächsten Gegner von Hannover 96 im Überblick: Samstag, 14. Oktober, 15.30 Uhr: Hannover 96 - Eintracht Frankfurt. © dpa Samstag, 21. Oktober, 15.30 Uhr: FC Augsburg - Hannover 96. © dpa Mittwoch, 25. Oktober, 18.30 Uhr: DFB-Pokal, 2. Runde: VfL Wolfsburg - Hannover 96. © dpa Samstag, 28. Oktober, 15. 30 Uhr: Hannover 96 - Borussia Dortmund. © dpa Samstag, 4. November, 15.30 Uhr: RB Leipzig - Hannover 96. © dpa Sonntag, 19. November, 18 Uhr: Werder Bremen - Hannover 96. © dpa Freitag, 24. November, 20.30 Uhr: Hannover 96 - VfB Stuttgart. © dpa Samstag, 2. Dezember, 15.30 Uhr: FC Bayern München - Hannover 96. © dpa 15. Spieltag (noch nicht terminiert): Hannover 96 - TSG Hoffenheim. © dpa 16. Spieltag (noch nicht terminiert): Hertha BSC - Hannover 96. © dpa 17. Spieltag (noch nicht terminiert): Hannover 96 - Bayer Leverkusen. © dpa

Die Fans sagen: Wie sollen wir unseren Protest denn sonst äußern, wenn nicht im Stadion? Ich sehe das jetzt mal ganz sachlich: 96 hat über ein Jahrzehnt gar nicht stattgefunden. Das hat dann einer in die Hand genommen, hat den Verein entwickelt, die Wirtschaftszweige miteinander verknüpft, selber enorm mit investiert. Und zwar über die Jahre hinweg … Man kann Kritik an Martin Kind üben, damit kann er umgehen. Aber ohne ihn wäre diese Entwicklung des Vereins nicht möglich gewesen. Er ist ja kein Ismaik (Investor von 1860 München, d. Red.), der den Laden total in den Keller fährt. 96 ist unter Kind ein gestandener Bundesligist geworden. Das sind die sachlichen Fakten. Manchmal muss man die Moral auch mal ein wenig hintendran lassen, sonst wird dein Verein in dem Geschäft aufgefressen. Dann spielst du wieder 3. oder 4. Liga. Das heißt also: in der Geldliga mitspielen – oder nicht? Genau, in der 2. oder 3.Liga wirst du auf Dauer das Stadion nicht vollkriegen und keine Begeisterung entfachen. Es geht ja nicht nur um die 90 Minuten auf dem Platz. Das ist ja ein großer Wirtschaftszweig dahinter. Hier geht es auch um all jene, die rund um den Maschsee die Würstchen verkaufen.

In der Saison 2014/15 boykottierten einige 96-Fans die Spiele der Profis. Schon 2012 schwiegen die 96-Fans aus Protest - allerdings nur vereinzelt. In der Saison 2014/15 boykottierten Teile der Ultras dann aus Wut über die Nicht-Verlängerung ihrer Dauerkarten über mehrere Monate die 96-Spiele in der Bundesliga. © zur Nieden Stattdessen feuerten sie die jungen Roten von der U23 in der Regionalliga Nord an, die die Unterstützung der Fans genossen. © Priesemann Die Stimmung im Stadion war dagegen schlecht: Die Atmosphäre erinnerte an einen Totentanz, Heimspiele wurden gefühlt zu Auswärtsspielen. © imago/kaletta 96-Sportdirektor Dirk Dufner machte deutlich: „Dass wir da ein Problem haben, ist bekannt. Und dass es nicht leistungsfördernd für die Mannschaft ist, wenn die Atmosphäre nicht so gut ist, ist auch klar.“ © dpa Auch die 96-Spieler bedauerten das Fehlen der Fans. „Wer nicht merkt, dass die Stimmung darunter leidet, seit die Ultras weg sind, der ist nicht ehrlich“, sagte 96-Kapitän Lars Stindl. © dpa In der Rückserie versuchten die 96-Fans ohne die Ultras für mehr Stimmung zu sorgen, das gelang aber kaum. © imago/kaletta Im April kehrten die Ultras zum Spiel gegen die TSG Hoffenheim ins Stadion zurück. 96 musste zu dieser Zeit in der Bundesliga noch um den Klassenerhalt kämpfen. © imago/kaletta Der gelang erst am letzten Spieltag durch einen 2:1-Erfolg gegen den SC Freiburg. © imago/Sielski Geblieben sind die Bilder aus dem Ricklinger Beekestadion, wo die U23 gegen Mannschaften wie den BSV Rehden spielte. © Priesemann Die Fans beeindruckten mit sehenswerten Choreographien wie dieser hier. © Priesemann Oder dieser... © Priesemann Allerdings gab es auch unschöne Szenen, etwa den verbotenen Einsatz von Pyrotechnik ... © Priesemann ... und die Auseinandersetzung mit Fans des VfB Lübeck. © Priesemann

