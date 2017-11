"Erlebnisse, die ich nicht vergessen werde": Zieler im Interview vor Rückkehr nach Hannover

Was bleibt mehr in Erinnerung von dieser Partie am 33. Spieltag der Zweitliga-Spielzeit 2016/17? Der eigene Erfolg über den Tabellenführer aus Schwaben oder der furiose zeitgleich stattfindende 6:0-Kantersieg Arminia Bielefelds über den ungeliebten blaugelben 96-Nachbarn und direkten Konkurrenten um den zweiten Aufstiegsplatz? Wie auch immer, 90 Minuten Gänsehaut wird diese Partie wohl jedem Roten über den Körper gejagt haben. Der Aufstieg eine Woche darauf war nach dem Abpfiff fast nur noch Formsache. Niclas Füllkrug und Charlison Benschop hielten auf dem Nachhauseweg sogar noch an einer Bierbude vor der Arena an und stiegen extra aus ihren Fahrzeugen, um sich feiern zu lassen und Autogramme zu schreiben. Es war der dritte Sieg in Serie gegen den VfB Stuttgart. © dpa

2015/16: Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Teams in der Bundesliga endete mit einem mehr als glücklichen Auswärtssieg der Roten. Christian Schulz traf bei einem Gegentor von Timo Werner doppelt. Der VfB ließ etliche beste Gelegenheiten liegen. Die Hoffnung, dass es mit diesem sechsten Spiel unter Trainer Thomas Schaaf, der die Startelf zuvor ordentlich durchgewürfelt hatte, nach fünf Pleiten zuvor besser werden würde, blieb leider unerfüllt. Es sollten die einzigen gewonnenen Zähler in Schaafs kurzer Ära in Hannover bleiben. © imago/Jan Hübner

2012/13: Welch ein Comeback! Mit 0:2 lag Hannover 96 am 11. November 2012 in der Partie beim VfB Stuttgart bereits zurück, ehe das Team eine furiose zweite Hälfte hinlegte. Artur Sobiech, Jan Schlaudraff vom Punkt sowie zweimal Mohammed Abdellaoue trafen binnen 17 Minuten viermal für 96 und sorgten für einen nicht mehr für möglich gehaltenen 4:2-Sieg. © imago/Sven Simon

2011/12: Schon 4:0 geführt, überragend gespielt und den Gegner an die Wand gespielt. Karim Haggui (25.), Mame Diouf (32.), Christian Pander (46.) und Lars Stindl (73.) hatten getroffen. Nach VfB-Treffern von Martin Harnik (75.) und Shinji Okazaki (79.) wurde es nochmal kurz eng – doch die Punkte blieben in Hannover. © imago/pmk

2008/09: 0:1, 0:2, 1:2, 2:2, 3:2, 3:3: Jiri Stajner, Jazek Krzynowek und Mikael Forssell hatten die Partie eigentlich durch ihre Treffer schon gedreht. Doch das letzte Wort hatte Thomas Hitzlsperger, der in der 88. Minute den 3:3-Endstand besorgte. © imago/Pressefoto Baumann

2005/06: Noch ein 3:3 zwischen Hannover 96 und dem VfB Stuttgart, und wieder half Thomas Hitzlsperger dem VfB maßgeblich auf dem Weg zum Ausgleich, erzielte das 2:3-Anschlusstor aus VfB-Sicht, ehe Jon Dahl Tomasson ausglich. Hanno Baltisch und Jiri Stajner hatten die 2:0-Pausenführung besorgt, Danijel Ljuboja und Per Mertesacker den 3:1-Zwischenstand hergestellt. Am Ende stand es 3:3 – nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal bei einem Aufeinandertreffen dieser beiden Clubs in Hannover. © imago/Ulmer

2000/01: Das einzige DFB-Pokal-Spiel der jüngeren Geschichte fand am 29. November 2000 statt. Wie alle drei anderen Pokalspiele dieser Teams (zweimal 1968/69, inkl. Wiederholungsspiel, sowie 1937) handelte es sich um eine Begegnung des Achtelfinals. Und die lockte nicht unbedingt viele VfB-Fans ins Stadion. Gerade einmal 4500 Zuschauer wollten die Partie in Stuttgart sehen. Die VfB-Führung durch Sean Dundee glich Jan Simak zwar in der 52. Minute aus, doch nur kurz darauf erzielte Krassimir Balakov per Elfmeter den 2:1-Endstand. Der von Horst Ehrmantraut trainierte Zweitligist war geschlagen. Auf der anderen Trainerbank saß zu damaliger Zeit übrigens Ralf Rangnick. © imago/Pressefoto Baumann

1992/93: Im Supercup-Finale, das in diesem Jahr erst während der laufenden Saison ausgetragen wurde, traf der amtierende deutsche Meister – VfB Stuttgart – auf den Pokalsieger, der Hannover 96 hieß. Von sportlich eher untergeordnetem Wert, war diese Partie für den Zweitligisten 96 natürlich ein Highlight. Der DFB hatte als Austragungsort freundlicherweise Hannover gewählt. Michael Kochs frühes Tor (3.) ließ die Truppe von Trainer Eberhard Vogel bereits vom nächsten Coup träumen. Doch Maurizio Gaudino und Guido Buchwald drehten das Spiel schon vor der Pause zugunsten des Favoriten. In Halbzeit zwei machte 96-Keeper Jörg Sievers unangenehme Bekanntschaft mit der zu Saisonbeginn neu eingeführten Rückpassregel. Der mit dem Fuß nicht immer sichere Sievers schoss bei dem Versuch, einen zurückgespielten Ball eines eigenen Mannes nach vorne zu befördern, Ludwig Kögl an, von dessen Knie der Ball zum 1:3-Endstand ins Tor trudelte. © imago/Claus Bergmann

1988/89: Dieter Schatzschneider und Siggi Reich hießen die 96-Torschützen beim 2:0-Sieg über den VfB vor gut 15000 Zuschauern im Niedersachsenstadion. Das klingt wie aus einer anderen Zeit. 96 war akut abstiegsgefährdet, der Sieg am 19. Spieltag überhaupt erst der dritte in dieser Saison. Am Ende stiegen die Roten ab und kehrten erst 13 Jahre später in die Eliteliga zurück. © imago/Rust

1987/88: Vor der Spielzeit hatte Fritz Walter noch heftig mit Hannover 96 geflirtet und wäre beinahe beim damaligen Aufsteiger gelandet. Stattdessen entschied sich der brandgefährliche Angreifer in Diensten Waldhof Mannheims schließlich aber doch für einen Wechsel nach Stuttgart und erzielte im Rückspiel der Saison 1987/88 das 1:0-Führungstor gegen seinen Fast-Verein. Jürgen Klinsmann sorgte für die Treffer zwei und drei des VfB. Siggi Reich schrieb durch sein Tor vom Anstoßkreis unmittelbar nach dem zweiten Stuttgarter Tor ein Stück Bundesliga-Historie. Der damalige Nationalkeeper Eike Immel war düpiert, Reich der Titel zum Torschützen des Jahres sicher. © imago/Pressefoto Baumann