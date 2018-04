Hannover 96 ist nur noch die Hälfte wert

In der Hinrunde konnte Hannover 96 noch ein dickes Transfer-Plus verzeichnen, in der Rückrunde hat sich das Vorzeichen geändert. Die Bilanz von 96-Manager Horst Heldt sieht nicht mehr ganz so super aus.

Die Hinrunden-Party hätte so weitergehen können. 23 Punkte, dazu Transfers, die einschlagen. Wie Jonathas, der in nur sieben Spielen drei Tore erzielte, darunter bei der Heim-Gala gegen Dortmund, und drei Treffer vorbereitete. Ihlas Bebou, Julian Korb, Pirmin Schwegler, Matthias Ostrzolek – alle waren Stammspieler. Deshalb sangen die Kritiker zu Recht das Lied vom erfolgreichen Transfer-Manager Horst Heldt, dem „Super-Heldt“. In der Hinrunde fuhr 96 ein dickes Transfer-Plus ein, aber fünf Monate später ist daraus ein Minus geworden.

Jonathas zu selten fit Bei Neun-Millionen-Stürmer Jonathas deutete sich schon in der Hinrunde an, dass er zu selten fit ist. In der Rückrunde setzte sich die Verletzungsmisere fort, aktuell fehlt er nach einem Muskelfaserriss. Wenn Jonathas in der Rückrunde spielte (fünf Einsätze), verlor 96 immer. Der Stürmer traf auch nicht mehr. Überhaupt holte 96 nur noch 13 Punkte seit Jahresstart, weniger waren es nur im Jahr des Abstiegs. 96 ist sowohl bei der Transfers als auch bei den Punkten nur noch knapp die Hälfte wert. Und das, obwohl die komplette Mannschaft ihren Marktwert durch ordentliche Teamleistungen deutlich erhöhte. Aber das liegt hauptsächlich an den Aufstiegshelden von vor einem Jahr – wie Salif Sané, Waldemar Anton oder Niclas Füllkrug.

Die Marktwerte der Spieler von Hannover 96 - und wie sie sich seit Januar 2018 verändert haben. (Stand: 04. April 2018, Quelle: transfermarkt.de) Marlon Sündermann: 50 Tsd. Euro (+50 Tsd. Euro seit Januar 2018) © Sielski Timo Hübers: 125 Tsd. Euro (unverändert) © Florian Petrow Felipe: 300 Tsd. Euro (unverändert) © Sielski Charlison Benschop: 500 Tsd. Euro (unverändert) © Florian Petrow Sebastian Maier: 600 Tsd. Euro (unverändert) © imago/Hübner Florian Hübner: 750 Tsd. Euro (unverändert) © imago/Eibner Iver Fossum: 1 Million Euro (unverändert) © imago/DeFodi Manuel Schmiedebach: 1,25 Millionen Euro (unverändert) © dpa Miiko Albornoz: 1,5 Millionen Euro (unverändert) © Peter Steffen/dpa Michael Esser: 1,5 Millionen Euro (unverändert) Kenan Karaman: 1,5 Millionen Euro (unverändert) © Lobback Edgar Prib: 1,5 Millionen Euro (unverändert) © imago/Jan Huebner Noah Joel Sarenren Bazee: 1,5 Millionen Euro (unverändert) © Fishing4 Philipp Tschauner: 1,5 Millionen Euro (unverändert) © Peter Steffen Pirmin Schwegler: 2 Millionen Euro (unverändert) © imago/Team 2 (Archiv) Marvin Bakalorz: 2,5 Millionen Euro (unverändert) © AP Photo/Matthias Schrader Josip Elez: 2,5 Millionen Euro (unverändert) © Petrow Matthias Ostrzolek: 2,5 Millionen Euro (unverändert) © dpa Oliver Sorg: 2,5 Millionen Euro (+1 Mio.) © imago/Sielski (Archiv) Martin Harnik: 3 Millionen Euro (-1 Mio.) © Maike Lobback Julian Korb: 3,5 Millionen Euro (unverändert) © dpa Felix Klaus: 4,5 Millionen Euro (+2 Mio.) © dpa Niclas Füllkrug: 5 Millionen Euro (+2 Mio.) © Lobback Jonathas: 7 Millionen Euro (unverändert) © Petrow Ihlas Bebou: 7,5 Millionen Euro (+2,5 Mio.) Waldemar Anton: 10 Millionen Euro (+3,5 Mio.) Salif Sané: 16 Millionen Euro (+8 Mio.)

Nur drei Neuzugänge spielen Seit drei Partien spielen nur noch drei Spieler von sieben, die im Sommer neu dazukamen. Jonathas fehlt verletzt, Ersatztorwart Michael Esser (2,5 Millionen Euro), Ostrzolek (ablösefrei) sitzen auf der Bank. Fest in der Startelf sind nur Bebou (4,5 Millionen) und Pirmin Schwegler (ablösefrei), zuletzt kamen nur Julian Korb (2,5 Millionen) oder Josip Elez (drei Millionen) zum Einsatz. Besonders Heldts Wintertransfer Elez wird kritisch bewertet, auch intern. Dabei kann der Spieler selbst kaum etwas dafür. 96 wollte einen passsicheren Verteidiger und bekam ihn.

Dass der Kroate die meisten Zweikämpfe und Kopfballduelle verliert, hat 96 offenbar in Kauf genommen. Elez braucht noch Zeit, um für 96 wirklich wertvoll zu werden. Bei Jonathas ist die Geduld schon wegen des Einkaufspreises begrenzt. Er sollte sofort helfen, was ihm in der Hinrunde noch zeitweise gelang. Bleibt die Hoffnung, dass der Brasilianer seinen Wert in der kommenden Saison zeigt. Den 29-Jährigen für erneute neun Millionen Euro zu verkaufen, das gibt der Markt wohl nicht her. Die Transfer-Bilanz des Managers Heldt sieht nach einer guten Hinserie jetzt jedenfalls nicht mehr ganz so super aus.

Die Wintertransfers von Hannover 96 von 2000 bis heute (Stand: 29.01.2018) Saison 99/00 - Darlington Omodiagbe (LSK Lodz -> Hannover 96, Ablöse: 500.000 Euro) © imago Saison 99/00 - Fabian Gerber (Hannover 96 -> FC St. Pauli, ablösefrei) © imago Saison 00/01 - Guido Gorges (Greuther Fürth -> Hannover 96, Ablöse: 200.000 Euro) © imago Saison 00/01 - Guido Spork (Hannover 96 -> VfL Osnabrück, Leihe) © imago Saison 00/01 - Nebojsa Krupnikovic (Chemnitzer FC -> Hannover 96, Ablöse: 125.000 Euro) © imago Saison 01/02 - Marc van Hintum (Vitesse Arnheim -> Hannover 96, Ablöse: 250.000 Euro) © imago Saison 01/02 - Conor Casey (Borussia Dortmund -> Hannover 96, Leihe) © imago Saison 01/02 - Dariusz Zuraw (Zaglebie Lubin -> Hannover 96, Ablöse: 175.000 Euro) © imago Saison 01/02 - Carsten Wehlmann (Hamburger SV -> Hannover 96, Leihe) © imago Saison 01/02 - Mirko Ullmann (Hannover 96 -> Babelsberg 03, ablösefrei) © imago Saison 01/02 - Michael Molata (Hannover 96 -> Babelsberg 03, ablösefrei) © imago Saison 01/02 - Nico Däbritz (Hannover 96 -> Babelsberg 03, ablösefrei) © imago Saison 01/02 - Gudio Gorges (Hannover 96 -> Schweinfurt 05, Leihe) © imago Saison 02/03 - Vinicius (SE Gama -> Hannover 96, Leihe) © imago Saison 02/03 - Gheorghe Popescu (Dinamo Bukarest -> Hannover 96, ablösefrei) © imago Saison 02/03 - Babacar N'Diaye (Hannover 96 -> FC St. Pauli, Leihe) Saison 02/03 - Guido Gorges (Hannover 96 -> Eintracht Braunschweig, ablösefrei) © imago Saison 03/04 - Vladimir But (SC Freiburg -> Hannover 96, ablösefrei) © imago Saison 03/04 - Abel Xavier (FC Liverpool -> Hannover 96, ablösefrei) © imago Saison 03/04 - Clint Mathis (MetroStars -> Hannover 96, ablösefrei) © imago Saison 03/04 - Stanko Svitlica (Legia Warschau -> Hannover 96, Ablöse: 200.000 Euro) © imago Zu dem Fünferpack an Neuzugängen, den die abstiegsängstlichen Roten zwischen den beiden Partien beim 1. FC Nürnberg und daheim gegen Energie Cottbus im September 2002 präsentierten, gehörten neben Bobic und Konstantinidis auch drei Spanier, allesamt von Deportivo La Coruña. Aus diesem Trio war Jaime sicher derjenige, der am besten einschlug. Ein Jahr später war der defensive Mittelfeldspieler nach Ende der Ausleihe dennoch wieder weg. Erstmal zumindest ... © imago Saison 03/04 - Denis Wolf (Hannover 96 II -> Hannover 96) © imago Saison 03/04 - Jiri Stajner (Hannover 96 -> Sparta Prag, Leihe) © imago Saison 03/04 - Dame Diouf (Hannover 96 -> VfL Osnabrück, Leihe) © imago Saison 03/04 - Danijel Stefulj (Hannover 96 -> 1. FC Nürnberg, Leihe) © imago Nein, es ist nicht der Schauspieler Hugh Grant, mit dem 96-Coach Ewald Lienen Ende Januar 2005 gemeinsam das Hannover-Trikot hochhält. Veljko Paunovic heißt der Wunschstürmer Lienens, kam von Atlético Madrid und bis Saisonende auf sechs Einsätze für die Roten. Ein Tor blieb im jedoch verwehrt. © imago Saison 04/05 - Sören Halfar (Hannover 96 -> Hannover 96 U19) © imago Saison 04/05 - Mohamadou Idrissou (Hannover 96 -> SM Caen, Leihe) © imago Saison 04/05 - Clint Mathis (Hannover 96 -> Salt Lake, ablösefrei) © imago Saison 04/05 - Ricardo Sousa (Hannover 96 -> De Graafschap, Leihe) © imago Der Serbe Stanko Svitlica war Nummer drei im Winter 2004, spielte allerdings bis zu seinem Wechsel zu LR Ahlen nur dreimal im 96-Dress und erzielte dabei ein Tor. Dies jedoch direkt bei seiner Premiere im Auswärtsspiel im Münchener Olympiastadion beim FC Bayern (Foto, Svitlica links), das allerdings mit 1:3 verloren ging. © imago Saison 05/06 - Roman Wallner (Hannover 96 -> Austria Wien, Leihende) © imago Jonas Troest kam ein Jahr nach Paunovic zu Hannover 96. Im Januar 2006 freuten sich gemeinsam mit dem neuen dänischen Hoffnungsträger für die hannoversche Defensive (Zweiter von links) Manager Ilja Kaenzig (links), Geschäftsführer Dr. Karl-Heinz Vehling (rechts) und Carsten Linke. © imago Saison 06/07 - Jonas Troest (Hannover 96 -> Odense BK, ablösefrei) © imago Saison 06/07 - Timo Nagy (Hannover 96 -> Wacker Burghausen, Leihe) © imago Saison 13/14 - Valmir Sulejmani (Hannover 96 II -> Hannover 96) © imago Saison 07/08 - Valerien Ismael (Bayern München -> Hannover 96, Ablöse: 200.000 Euro) © imago Saison 07/08 - Thomas Kleine (Hannover 96 -> Borussia Mönchengladbach, Ablöse: 700.000 Euro) © imago Saison 07/08 - Silvio Schröter (Hannover 96 -> MSV Duisburg, ablösefrei) © imago Saison 08/09 - Leon Andreasen (FC Fulham -> Hannover 96, Ablöse: 2,5 Millionen Euro) © imago Saison 08/09 - Jacek Krzynowek (VfL Wolfsburg -> Hannover 96, 500.000 Euro) © imago Für recht überstürzte Abschiede ist Szabolcs Huszti mittlerweile ja bekannt. Im Sommer 2006 aus Frankreich verpflichtet, zog es den Ungarn im Januar 2009 plötzlich nach Sankt Petersburg. 96 ließ ihn ziehen, um ihn zweieinhalb Jahre später zurückzuholen. Nach weiteren zwei Jahren besann sich Huszti abermals eines vermeintlich Besseren und verschwand in Richtung China. © imago Élson war für ein halbes Jahr vom VfB Stuttgart ausgeliehen. Nach Ende der Leihe und dem vollbrachten Klassenerhalt 2010 wäre der Brasilianer gerne für länger geblieben. Doch aufgrund seiner Knieprobleme zerschlug sich ein weiteres Engagement, obwohl man auf dem Weg zur Einigung schon recht weit fortgeschritten war. © imago Saison 09/10 - Uwe Gospodarek (Ruhestand -> Hannover 96) © imago Saison 09/10 - Jan Durica (Lokomotiv Moskau -> Hannover 96, Leihe) © imago Saison 09/10 - Arouna Koné (FC Sevilla -> Hannover 96, Leihe) © imago Saison 09/10 - Chavdar Yankov (Hannover 96 -> Metalura Donetsk, Ablöse: 600.000 Euro) © imago Saison 10/11 - Mike Hanke (Hannover 96 -> Borussia Mönchengladbach, ablösefrei) © imago Saison 10/11 - Valdet Rama (Hannover 96 -> Örebro SK, Ablöse: keine Angabe) © imago Mame Dioufs Herz schlug ab dem 28. Januar 2012 für Hannover 96. In 71 Pflichtspielen erzielte der Senegalese in drei Wettbewerben 35 Tore für den Bundesligisten, ehe er zur Saison 2014/15 nach England zu Stoke City wechselte. © imago Saison 12/13 - Sébastien Pocognoli (Standard Lüttich -> Hannover 96, Ablöse: 2 Millionen Euro) © imago Saison 12/13 - Johan Djourou (FC Arsenal London -> Hannover 96, Leihe) © imago Saison 12/13 - Franca (Mirassol -> Hannover 96, Ablöse: 1,3 Millionen Euro) © imago Saison 12/13 - Andre Hoffmann (MSV Duisburg -> Hannover 96, Ablöse: 800.000 Euro) © imago Saison 12/13 - Henning Hauger (Hannover 96 -> IF Elfsborg, Ablöse: 200.000 Euro) © imago Saison 13/14 - Artjoms Rudnevs (Hamburger SV -> Hannover 96, Leihe) © imago Saison 13/14 - Frantisek Rajtoral (Viktoria Pilsen -> Hannover 96, Leihe) © imago Saison 13/14 - Tim Dierßen (Hannover 96 II -> Hannover 96) © imago Saison 13/14 - Ali Gökdemir (Hannover 96 -> Elazigspor, Leihe) © imago Saison 13/14 - Steven Cherundolo (Hannover 96 -> Karriereende) © imago Saison 13/14 - Deniz Kadah (Hannover 96 -> Rizespor, ablösefrei) © imago Saison 13/14 - Franca (Hannover 96 -> Palmeiras, Leihe) © imago Saison 13/14 - Florian Ballas (Hannover 96 -> FC Saarbrücken, Leihe) © imago Saison 13/14 - Adrian Nikci (Hannover 96 -> FC Thun, Leihe) © imago Saison 14/15 - Didier Ya Konan (Ittihad -> Hannover 96, ablösefrei) © imago Nur kurz nach Ya Konan unterschrieb auch João Pereira von Valencia CF bei Hannover 96. In fünf Spielen konnte er allerdings nicht so überzeugen, dass es für eine Weiterverpflichtung gereicht hätte. Der Portugiese ging nach Ende der Ausliehe wieder zurück nach Spanien. © imago Saison 14/15 - Franca (Hannover 96 -> Figuerirense FC, ablösefrei) © imago Saison 14/15 - Vladimir Rankovic (Hannover 96 -> Erzgebirge Aue, Leihe) © imago Saison 14/15 - Adrian Nikci (Hannover 96 -> 1. FC Nürnberg, ablösefrei) © imago Saison 14/15 - Valmir Sulejmani (Hannover 96 -> Union Berlin, Leihe) © imago Saison 14/15 - Stefan Thesker (Hannover 96 -> Greuther Fürth, Ablöse: 100.000 Euro) © imago Saison 14/15 - Florian Ballas (Hannover 96 -> FSV Frankfurt, Ablöse: 100.000 Euro) © imago Saison 15/16 - Alexander Milosevic (Besiktas -> Hannover 96, Leihe) © imago Saison 15/16 - Iver Fossum (Strömsgodset -> Hannover 96, Ablöse: 2 Millionen Euro) © imago Saison 15/16 - Hugo Almeida (Anzhi -> Hannover 96, ablösefrei) © imago Saison 15/16 - Maris Wolf (1860 München -> Hannover 96, Ablöse: 1,5 Millionen Euro) © imago Saison 15/16 - Hotaru Yamaguchi (Cerezo Osaka -> Hannover 96, Ablöse: 1 Millionen Euro) © imago Saison 15/16 - Ádám Szalai (1899 Hoffenheim -> Hannover 96, Leihe) © imago Saison 15/16 - Mevlüt Erdinc (Hannover 96 -> Guingamp, Leihe) © imago Saison 15/16 - Mike-Steven Bähre (Hannover 96 -> Hallescher FC, Leihe) © imago Saison 15/16 - Niklas Tiechgräber (Hannover 96 -> VfV Hildesheim, Leihe) © imago Sommer 2013: Marcelo (PSV Eindhoven -> Hannover 96, Ablöse: 2,75 Millionen Euro) © imago Saison 15/16 - Sebastian ernst (Hannover 96 -> 1. FC Magdeburg, Ablöse: Keine Angabe) © imago Saison 15/16 - Maurice Hirsch (Hannover 96 -> Greuther Fürth, Leihe) © imago Saison 16/17 - Elias Huth (Hannover 96 II -> Hannover 96, Beförderung) © Sielski Saison 16/17 - Marko Maric (Hoffenheim II -> Hannover 96, Leihe) © Sielski Saison 16/17 - Andre Hoffmann (Hannover 96 -> Fortuna Düsseldorf, Leihe) © Sielski Saison 16/17 - Marius Wolf (Hannover 96 -> Eintracht Frankfurt, Leihgebühr: 500 Tsd. Euro) © Sielski Saison 16/17 - Babacar Gueye (Hannover 96 -> Zulte Waregem, Leihe) © Petrow Saison 17/18 - Josip Elez (HNK Rijeka -> Hannover 96, Leihgebühr: 500 Tsd. Euro) Saison 17/18 - Yousef Emghames (links) und Tom Baller (rechts): Hannover 96 -> Hannover 96 II, Degradierung) Saison 17/18 - Mike-Steven Bähre: Hannover 96 -> SV Meppen, Leihe © imago

