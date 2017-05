Hannover 96 ist zurück im Millionenspiel

Nach einem Jahr Pause ist Hannover 96 wieder in der 1. Bundesliga. Was ist das für eine Welt, in die jeder so unbedingt hinein will? Von Verträgen, Männerbünden und Blödsinn im Fernsehen.

Anzeige

Manchmal sagen sie das Wort noch in Bundesliga-Pressekonferenzen: „Kicken“. Jürgen Klopp sagte es oft, als er Pressekonferenzen noch auf Deutsch gab. Dazu trug er eine Kappe, auf der „Pöhler“ stand. Pöhler ist im Ruhrpott der Begriff für einen Kicker, einen Boker – einen Straßenfußballer. Da saß dann der Trainer des börsennotierten Fußballunternehmens Borussia Dortmund und versuchte, irgendwie noch einen Bezug zur Basis herzustellen. Mit einer Kappe und mit einem Wort. Heute spricht Christian Streich noch hin und wieder vom Kicken. Streich, Trainer des SC Freiburg, ist einer derer, denen man abnimmt, in der Bundesliga irgendwie im falschen Film gelandet zu sein.

Am vergangenen Wochenende ließ der große FC Bayern Streichs Spieler nach der Halbzeit noch zehn Minuten warten, bis die sogenannte Halbzeitshow mit Sängerin Anastacia zu Ende war. „Was halt echt genervt hat, war nach der Halbzeit, dass du nicht anfangen kannst zu kicken“, sagte Streich hinterher. Nichts gegen die Sängerin – aber „es war ja ein Fußballspiel heute, und das Fußballspiel war wieder von allem, was ich gesehen habe, das Tollste.“ Fand jedenfalls Streich. Aber kicken alleine reicht offenbar nicht mehr. 96-Anhänger im Rausch Die Bundesliga ist längst mehr als ein Kickbetrieb. Sie ist eine große Entertainment-Maschine, mit Helden und Schurken und großen Gefühlen zum Saisonende. Ein Jahr lang durfte Hannover 96 nicht mitmachen. Nun ist der Verein zurück. Nach nur einem Jahr hat er den Betriebsunfall des Abstiegs in die 2. Liga repariert, ein Vorgang, den Clubchef Martin Kind zuvor mit kaltem Herzen „alternativlos“ genannt hatte. Zum letzten Saisonspiel ins 15 000-Einwohner-Städtchen Sandhausen reisten knapp 10.000 hannoversche Fans, und als sie wieder fuhren, war Sandhausen um ein Ortsschild, ein paar Rasenbrocken, einige Werbebanner und den Stadionschriftzug ärmer. In ihrem Rausch hatte die hannoversche Invasion all das mitgehen lassen. Deutlicher hätte man nicht ausdrücken können, dass man sich eigentlich für zu groß für diese 2. Liga hält. Und dass man kein Benehmen hat.

Die Bilder zum Spiel SV Sandhausen - Hannover 96 Kurz nach Abpfiff war die Freude bei den 96-Spielern groß. © Florian Petrow Miiko Albornoz (links) im Kopfballduell mit Thomas Pledl. © imago Florian Hübner (links) mit dem Kopfballtreffer zum 1:1. © imago Die 96er bejubeln das 1:1 durch Florian Hübner. © dpa/Uwe Anspach Sandhausens Richard Sukuta-Pasu (links) und Hannovers Florian Hübner kämpfen um den Ball. © dpa/Uwe Anspach Sandhausens Richard Sukuta-Pasu (rechts) und Hannovers Felipe Trevizan Martins kämpfen um den Ball. © dpa/Uwe Anspach Sandhausens Richard Sukuta-Pasu (rechts) und Hannovers Felipe Trevizan Martins kämpfen um den Ball. © dpa/Uwe Anspach Florian Hübner (links) im Zweikampf mit Richard Sukuta-Pasu. © imago Marvin Bakalorz (rechts) behauptet den Ball vor Lukas Hoeler (links) und Faniel Lukasik (Mitte). © imago Niclas Füllkrug (rechts) im Duell um den Ball. © imago Marvin Bakalorz (links) ist vor Sandhausens Tim Knipping am Ball. © imago Kein Vorbeikommen: Florian Hübner (links) gegen Jakub Kosecki. © imago Felix Klaus (links) und Lucas Höler kämpfen um den Ball. © imago Niclas Füllkrug (links) braucht eine Abkühlung. © Florian Petrow Nach dem 0:1 waren die Köpfe bei den 96-Profis kurz unten. © Florian Petrow Nach dem 0:1 waren die Köpfe bei den 96-Profis kurz unten. © Florian Petrow SP_H96Sand112 Einige Sandhäuser und 96er gerieten aneinander. © Florian Petrow Artur Sobiech (vorne) lief zum letzten Mal für Hannover 96 auf. © Florian Petrow Die 96-Fans konnten sich kaum noch auf den Rängen halten. © Florian Petrow

Für Kind war der Aufstieg auch deshalb so wichtig, weil sich die Bundesliga pünktlich zur Rückkehr von Hannover 96 in neue Höhen aufschwingt. Ab der kommenden Saison gilt der neue Fernsehvertrag, der den Vereinen der 1. und 2. Bundesliga insgesamt 1,16 Milliarden Euro pro Saison garantiert – mehr als doppelt so viel wie vorher. Je weiter oben man mitspielt, desto mehr Geld bekommt man ab. Und wer lange viel kassiert, sichert sich einen Vorsprung gegenüber denen weiter unten. Liga in neuen Höhen Das Ausschreibungsergebnis sei ein „wichtiger Schritt mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit des deutschen Spitzenfußballs“, meint die Deutsche Fußballliga (DFL). Schade nur, dass die Konkurrenz in England noch viel mehr verdient. Dort streicht die Liga 2,2 Milliarden Euro ein. Was die Bundesliga anbetrifft, sitzt Frank Goosen an beiden Enden dieser Wertschöpfungskette. Als Fan des VfL Bochum ist der Schriftsteller auch Abonnent des Bezahlsenders Sky, obwohl er es manchmal nur schwer ertragen kann. All das Gerede, die Talkshows, die Ex-Profis in den Glaskästen, die vermeintlich das Spiel erklären. Und die sogenannten Field-Reporter. „Ich kenne niemanden, der diese ganzen Interviews nach dem Spiel sehen will“, sagt Goosen. „Aber irgendeinen Grund muss es ja haben, dass sie gesendet werden.“

Die Bayern feiern die Meisterschaft: Lahm verabschiedet sich von Trainer Carlo Ancelotti. © imago Die Bayern feiern die Meisterschaft: Xabi Alonso sagt Adios. © imago Die Bayern feiern die Meisterschaft: Philipp Lahm herzt Franck Ribéry. © imago So feiert der FC Bayern den 27. Bundesliga-Titel: Die Bayern-Bosse Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß. © imago So feiert der FC Bayern den 27. Bundesliga-Titel: Philipp Lahm beendet seine große Karriere. © imago So feiert der FC Bayern den 27. Bundesliga-Titel: Anastacia sang in der Halbzeitpause © imago Thomas Müller schloss eine für ihn persönlich eher enttäuschende Saison ab. © imago Lahm wurde kurz vor Schluss ausgewechselt - es kam Rafinha. © imago Selfie-Zeit! Luca Toni und Daniel van Buyten waren als Klublegenden am Start. © imago Tom Starke und Philipp Lahm beenden ihre Karrieren. © dpa Philipp Lahm wurde kurz vor Schluss ausgewechselt. © dpa Philipp Lahm reißt zum letzten Mal die Meisterschale in die Höhe. © dpa Philipp Lahm reißt zum letzten Mal die Meisterschale in die Höhe. © dpa Xabi Alonso wurde kurz vor Schluss ausgewechselt, beendet seine große Karriere. © dpa Die obligatorische Bierdusche durfte natürlich nicht fehlen. Foto: Matthias Balk © Matthias Balk

Am Wochenende musste er sich eine Dreiviertelstunde die soundsovielste Meisterfeier der Bayern angucken, dabei wollte er doch nur kurz die Zusammenfassungen sehen, „um zu sehen, wie ich in meiner Tipprunde vorankomme“. Und so sah er, wie die Meister-Bayern pflichtschuldig gigantische Weizengläser stemmten, an die jemand Kameras montiert hatte. Des Live-Feelings wegen. Das war vielen dann eine Spur zu dicke. Goosen ist jedoch nicht nur Fan, sondern auch Aufsichtsrat bei seinem VfL. Und als solcher weiß er, welche finanziellen Zwänge die Clubs haben. Wieder geht ein bisschen Romantik verloren In Bochum überlegen sie gerade, ob sie die Profi-Abteilung des Vereins in einer Kapitalgesellschaft ausgründen sollen – wie Hannover 96 es schon längst getan hat. Damit ginge wieder ein bisschen Romantik verloren. „Ich hänge auch an meinem eingetragenen Verein“, sagt Goosen. „Aber ich weiß auch, welche Spieler uns verlassen haben und welche wir nicht bekommen konnten, weil sie anderswo mehr verdienen können.“ Einer davon, Simon Terodde, ging nach Stuttgart und schoss den VfB zurück in die Bundesliga.

Ganz oben in der Hackordnung der Bundesliga steht nach wie vor der FC Bayern München. 626,8 Millionen Euro Umsatz hat der im Geschäftsjahr 2015/2016 gemacht, selbstredend ist auch das ein Rekord. Und ist damit fünfmal nacheinander Deutscher Meister geworden. Nirgendwo wird deutlicher als hier, dass aus den Vereinen von einst Unternehmen geworden sind – allerdings solche mit einem besonderen Risiko. „Es gibt sicherlich viele Schnittmengen zur Wirtschaft“, sagt Ex-96-Profi Hanno Balitsch. „Trotzdem bleibt es eben Leistungssport, der abhängig ist von der körperlichen Leistung von Menschen.“ Balitsch, der ein Länderspiel bestritt, ist heute Co-Trainer der U-19-Nationalmannschaft und Fernsehexperte für das ZDF. „Du kannst dich als Verein noch so gut vorbereitet haben. Aber auch Verletzungen, Schiedsrichterentscheidungen und Glück spielen eine Rolle.“ Das hat den Gegnern der Bayern die letzten fünf Jahre nicht geholfen. Auf der gleichen Jahreshauptversammlung im vergangenen November, auf der der FC Bayern seine Fabelzahlen präsentierte, wählte er auch Uli Hoeneß wieder zu seinem Präsidenten. Jenen Hoeneß, der zuvor zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden war, weil er Steuern in Höhe von 28,5 Millionen hinterzogen hatte. Abgesessen hatte er anderthalb, und als er wieder draußen war, wählten ihn 97,7 Prozent der Delegierten zum neuen, alten Präsidenten, riefen „Uli, Uli“ und feierten ihn mit stehenden Ovationen. Das geht nur in der Bundesliga.

Wahnsinn: Das war die große 96-Aufstiegsfeier am Rathaus!

Neulich beklagte Hoeneß bei einer Veranstaltung in Liechtenstein, überhaupt zu Haft verurteilt worden zu sein. In Liechtenstein. Eine große Männerbündelei Frank Goosen guckt sich vieles gar nicht mehr an. „Die Bundesliga ist eine große Männerbündelei von Typen, die sich gegenseitig heiligsprechen“, sagt er. Eigentlich müsste man sich ausklinken, aber wie hat der Autor Micky Beisenherz so richtig geschrieben: „Wir alle hassen den Dealer – aber wir lieben das Produkt.“ Hanno Balitsch war auch lange Teil des Produktes. Mit 20 kam er zu seinem ersten Bundesliga-Spiel für den 1. FC Köln, später spielte er unter anderem für Leverkusen und fünf Jahre lang für Hannover 96. Mittlerweile ringen Clubs schon um Zwölfjährige, die sie mit hohen Summer ködern, weshalb der Freiburger Idealist Streich neulich gesagt hat, kein 14-Jähriger sollte mehr verdienen als seine Eltern. Mit einer Unterschrift hat manch Teenager mehr Geld sicher als sein Vater im ganzen Leben. Wie man damit umgeht? „Das ist unfassbar schwierig“, sagt Balitsch. „Die Situation, in die junge Menschen da gebracht werden, ist ja völlig surreal.“ Wer will, kann sich locker einen Ferrari kaufen – oder zwei, wenn der beste Kumpel auch einen haben will. Der Dortmunder Marco Reus hatte lange viele Sportwagen, aber keinen Führerschein. Im Verein galt der schüchterne junge Mann als „Führungsspieler“, in der Nationalmannschaft als Hoffnungsträger. Im echten Leben hatte er es nie geschafft, die Fahrprüfung abzulegen. Und sich nicht getraut, es irgendjemandem zu sagen.

Hanno Balitsch, Ex-96-Prof © Zur Nieden (Archiv)

Vertrag ist Vertrag? In Hannover geht die Suche nach Führungsspielern und Hoffungsträgern jetzt wieder los. Mit der bisherigen Mannschaft wird der Klassenerhalt kaum zu schaffen sein, ist die einhellige Meinung in der Stadt. Also muss Sportdirektor Horst Heldt liefern – neue Leute nämlich. Nebenbei wird er vermutlich dem einen oder anderen Aufstiegshelden vermitteln müssen, dass er kommende Saison nicht mehr gebraucht wird – laufender Vertrag hin oder her. Verträge indes sind in der Bundesliga ohnehin nicht viel mehr als vage Absichtserklärungen. Als Nationalspieler Julian Draxler im vergangenen Winter befand, der VfL Wolfsburg sei für ihn nicht mehr die richtige Adresse, erzwang er auf sehr forsche Weise seinen Wechsel zum finanziell noch weit potenteren französischen Spitzenclub Paris St. Germain. Die Bundesliga-Männerrunde grummelte, auch Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandschef des FC Bayern. „Vertrag ist Vertrag“, maulte der. Dabei verschwieg er, dass er den schwächelnden Nationalspieler Mario Götze ein gutes halbes Jahr zuvor recht unsanft zu einem Wechsel nach Dortmund gedrängt hatte, obwohl der klar gesagt hatte, bleiben zu wollen. „Mario weiß, wie der Verein darüber denkt“, hatte Rummenigge nur geraunt. Vertrag ist Vertrag? Das kommt eben immer darauf an.

Vor siebeneinhalb Jahren war Hanno Balitsch einer der fünf Profis, die gemeinsam mit Teambetreuer Thomas Westphal den Sarg des verstorbenen Robert Enke nach der Trauerfeier aus dem Stadion trugen. Mehrere Redner, darunter der damalige DFB-Präsident Theo Zwanziger, forderten eine Umkehr von der Leistungsgesellschaft Bundesliga und mahnten mehr Verständnis für Schwächen an. Hat sich seither irgendetwas verändert? „Es gibt selten Situationen, in denen Verständnis für Schwächen oder Verletzungen gezeigt wird“, sagt Balitsch. „Der Leistungsdruck ist nach wie vor sehr groß – die Bereitschaft, Schwächen zu akzeptieren, ist dagegen sehr klein.“ Balitisch: In Hannover sollte man Ruhe bewahren Der Weg in diese Leistungsgesellschaft dagegen hat sich seit Balitschs Zeiten verändert. „Bei mir war es so, dass ich mit 17 bei Waldhof Mannheim in der Jugend gespielt habe. Ich habe zu Hause gewohnt, meine Eltern und meine Schwester waren da, ich konnte gemeinsam mit meinen Kumpels Abi machen“, sagt der 36-Jährige. „Heute ziehen die Jungs mit 15, 16 aus, gehen in ein Leistungszentrum und sind auf sich allein gestellt.“ Auch die Trainingsintensität sei heute viel früher viel höher. „Insofern sind sie weiter als wir damals.“

Neues NLZ ist fertig: Hannover 96 eröffnet "die Akademie" Neues NLZ ist fertig: Hannover 96 eröffnet "die Akademie" © Florian Petrow Neues NLZ ist fertig: Hannover 96 eröffnet "die Akademie" © Florian Petrow Neues NLZ ist fertig: Hannover 96 eröffnet "die Akademie" © Florian Petrow Neues NLZ ist fertig: Hannover 96 eröffnet "die Akademie" © Florian Petrow Neues NLZ ist fertig: Hannover 96 eröffnet "die Akademie" © Florian Petrow Neues NLZ ist fertig: Hannover 96 eröffnet "die Akademie" © Florian Petrow Neues NLZ ist fertig: Hannover 96 eröffnet "die Akademie" © Florian Petrow Neues NLZ ist fertig: Hannover 96 eröffnet "die Akademie" © Florian Petrow Neues NLZ ist fertig: Hannover 96 eröffnet "die Akademie" © Florian Petrow Neues NLZ ist fertig: Hannover 96 eröffnet "die Akademie" © Florian Petrow Neues NLZ ist fertig: Hannover 96 eröffnet "die Akademie" © Florian Petrow Neues NLZ ist fertig: Hannover 96 eröffnet "die Akademie" © Florian Petrow Neues NLZ ist fertig: Hannover 96 eröffnet "die Akademie" © Florian Petrow Neues NLZ ist fertig: Hannover 96 eröffnet "die Akademie" © Florian Petrow Neues NLZ ist fertig: Hannover 96 eröffnet "die Akademie" © Florian Petrow Neues NLZ ist fertig: Hannover 96 eröffnet "die Akademie" © Florian Petrow 92bb306a5171faa5b0995e0a3c25e5a1 Neues NLZ ist fertig: Hannover 96 eröffnet "die Akademie" © Florian Petrow Neues NLZ ist fertig: Hannover 96 eröffnet "die Akademie" © Florian Petrow Neues NLZ ist fertig: Hannover 96 eröffnet "die Akademie" © Florian Petrow Neues NLZ ist fertig: Hannover 96 eröffnet "die Akademie" © Florian Petrow Neues NLZ ist fertig: Hannover 96 eröffnet "die Akademie" © Florian Petrow Neues NLZ ist fertig: Hannover 96 eröffnet "die Akademie" © Florian Petrow Neues NLZ ist fertig: Hannover 96 eröffnet "die Akademie" © Florian Petrow Neues NLZ ist fertig: Hannover 96 eröffnet "die Akademie" © Florian Petrow Neues NLZ ist fertig: Hannover 96 eröffnet "die Akademie" © Florian Petrow Neues NLZ ist fertig: Hannover 96 eröffnet "die Akademie" © Florian Petrow Neues NLZ ist fertig: Hannover 96 eröffnet "die Akademie" © Florian Petrow

Für die Vereine sind gute Nachwuchsspieler Kapital. Das hat auch Hannover 96 erkannt, wenn auch sehr spät. Seit dieser Saison steht an der Clausewitzstraße das neue Jugendleistungszentrum, das mehr junge Spieler für den Profikader hervorbringen soll. In kleineren Vereinen wie Streichs Freiburg lebt man schon lange davon, junge Spieler gut auszubilden. Und die Neureichen wie Hoffenheim und Leipzig haben die Jugendförderung so professionalisiert und verwissenschaftlicht, dass der FC Bayern jetzt mit einem eigenen Nachwuchszentrum nachgezogen hat. Jetzt, findet Balitsch, muss man in Hannover nur noch die Ruhe bewahren. „Man sollte erst einmal ein paar Jahre damit zufrieden sein, in der 1. Liga zu spielen“, sagt er. Erfolgreich seien schließlich die Vereine, deren Infrastruktur in Ruhe gewachsen sei, die im Jugendbereich nachgelegt und sich wirtschaftlich konsolidiert hätten. „Also die, wo über Jahre etwas gewachsen ist.“ Außenseiter wie Darmstadt oder Ingolstadt gibt es kommende Saison nicht – 96 muss sich auf eine schwierige Saison einstellen. "Dieser Blödsinn wird niemals aufhören" Wie viel Ruhe Clubchef Martin Kind dem Verein dabei geben wird, wird man sehen. Kind gilt als heftigster Gegner der sogenannten 50+1-Regelung, nach der Investoren in den Kapitalgesellschaften, die Profi-Vereine heute sind, keine Stimmenmehrheit haben dürfen. Für Kind selbst gilt im kommenden Jahr eine Ausnahmeregel, weil er den Verein dann seit 20 Jahren unterstützt. Was er dann vorhat, wird eine der wichtigsten Zukunftsfragen für den Club sein. Fernsehgeld, Kapitalgesellschaften, Kameras an Weizengläsern. „Es gibt ja den Irrtum, dass das alles mal irgendwann ein Ende haben wird“, sagt Frank Goosen. „Nein, wird es nicht. Der Blödsinn wird niemals aufhören.“ Und warum machen wir Fans diesen Blödsinn mit? „Es ist das Gemeinschaftsgefühl“, sagt Goosen. „Das macht süchtig.“

KOMMENTIEREN