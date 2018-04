Trotz verwehrter Entlastung: Konsequenzen für 96-Boss Martin Kind kein Thema

Trotz der ausgebliebenen Entlastung bei der Mitgliederversammlung hat Hannover-96-Präsident Martin Kind zu keiner Zeit an persönliche Konsequenzen gedacht. „Das ist erst einmal unbedeutend. Maximal optisch interessant, aber inhaltlich letztendlich ohne Bedeutung“, sagte Kind am späten Donnerstagabend in der Swiss Life Hall nach einer sehr turbulenten Mitgliederversammlung des Muttervereins von Fußball-Bundesligist Hannover 96. Kind und seine Vorstandskollegen waren ebenso wie der Aufsichtsrat nicht entlastet worden.