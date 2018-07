"Wir arbeiten hart": 96-Japaner Haraguchi und Asano wollen sich gegenseitig helfen

Nach seinem WM-Urlaub traf 96-Neuzugang Haraguchi am Samstag bei den Roten ein. Mit Leihspieler Takuma Asano ist Haraguchi der zweite Japaner, den 96 in diesem Sommer verpflichtete.

Neuzugänge unterstützen sich

Auch Asano postete ein Bild mit seinem Landsmann und hieß Haraguchi, der zukünftig die Rückenummer 10 tragen wird, herzlich in Hannover willkommen. Eine Stadionführung gab es am Samstag auch noch - natürlich von Asano. Am Montag starten die beiden Japaner dann gemeinsam mit der Mannschaft und Trainer André Breitenreiter ins Trainingslager nach Velden am Wörthersee.