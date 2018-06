Thema Cordoba bei Hannover 96 "beendet" - Wechsel bleibt trotzdem möglich

​"Thema beendet" - oder doch nicht so ganz?

„Cordoba war auf unserer Liste, aber Köln wollte ihn nur unter bestimmten Prämissen abgeben, und dann haben wir das Thema beendet“, so Kind. Für 17 Millionen Euro hatte Köln Cordoba aus Mainz gekauft. 14 Millionen Euro Ablöse will der FC jetzt für ihn noch kassieren, eine Leihe sollte vier Millionen Euro kosten. Dabei würde Cordoba auch perfekt ins 96-Transferschema passen: Er ist mit Köln abgestiegen und hat die Erwartungen nicht erfüllt – noch einmal wird er so eine torlos-miese Saison jedoch kaum spielen.

Vielleicht bewegt sich Köln ja doch noch. FC-Geschäftsführer Armin Veh und 96-Manager Horst Heldt sind gut befreundet, womöglich lässt sich da doch noch was regeln.