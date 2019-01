Hannover 96: Jonathas besteht Medizincheck - heute erstes Mannschaftstraining

Erholt ging es heute an die nächste Etappe der Untersuchung, die mit Spannung erwartet wurde, denn der Torjäger trainierte seit dem 2. Januar "nur" mit einem Privatcoach. Auch wegen Blessuren kam er nämlich nur auf sieben Einsätze bei Corinthians Sao Paulo (ein Tor). Am heutigen Freitag wird er bereits mit der Mannschaft trainieren.

Jonathas, gebürtig Jonathas Cristian de Jesus Maurício, begann seine Profi-Karriere in der U17 des brasilianischen Erstligisten EC Cruzeiro Belo Horizonte. 2006 spielte er das erste Mal für das Profi-Team von Cruzeiro. Nach mehreren Leihstationen, wechselte der Brasilianer 2008 zur Reserve des AZ Alkmaar. Knapp 1,5 Jahre später feierte Jonathas sein Debüt für die erste Mannschaft von Alkmaar. In 24 Partien erzielte der Brasilianer sieben Treffer für AZ. ©

"Hello 96-Fans, Jonathas is back" – aber Breitenreiter bricht nicht in Euphorie aus

Ein Stürmer - aber kein Heilsbringer

Selbstbewusst traf er gestern im Flughafen Hannover ein. "Hello 96-Fans, Jonathas is back", lauteten seine Grußworte mit dem positiv anmutenden Lächeln auf den Lippen. Der 1,92-Meter-Sturmhüne steuerte in 12 Bundesliga-Partien drei Tore und drei Vorlagen bei. Ob er gegen Werder Bremen im Aufgebot stehen wird, ist offen. Spätestens am darauffolgenden Spieltag gegen Borussia Dortmund wird der 29-Jährige jedoch spielen.

Trainer André Breitenreiter hatte stets die "Empfehlung" ausgesprochen, noch fünf bundesligataugliche Spieler ins Boot zu holen, um die Klasse zu halten. Jonathas ist "Neuzugang" Nummer drei - und ein Hoffnungsträger. Zum Heilsbringer will ihn "Breite" aber nicht emporheben.