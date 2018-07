"Gekommen, um zu siegen": 96-Leihgabe Jonathas bei Corinthians São Paulo vorgestellt

In der Sommerpause 2016 unterschrieb Jonathas für 7 MIllionen Euro bei Rubin Kazan. In Russland erzielte der Mittelstürmer in der vergangenen Saison für Kasan elf Treffer in 30 Einsätzen. In der aktuellen Spielzeit erzielte Jonathas in fünf Spielen vier Tore. Aktuell ist der Brasilianer sechs Millionen Euro wert. © imago