Hannover 96: So lief der Kaltstart von Rückkehrer Jonathas – feurige Twitter-Botschaft

Breitenreiter brachte Jonathas beim 0:1 gegen Bremen schon in der 63. Minute für den schwachen Bobby Wood. "Wir haben Jonathas nach einer Trainingseinheit für eine halbe Stunde gebracht. Wir wollten mit Chipbällen agieren in der Hoffnung, dass der eine oder andere uns vorm die Füße fällt", sagte Breitenreiter.

Jonathas fiel aber weder ein Ball vor die Füße, noch bewegte er viel. Aber er feierte sich nachher mit einem Foto-Feuerwerk bei Twitter für sein 96-Coemback: "Jonathas is back."

Jonathas is Back 🙏🏼⚽️🚀 @Hannover96 ❤️😉 pic.twitter.com/mR0qNceYbZ

Der Trainer äußerte sich weiter zur Einwechslung: "Wir haben ihn für eine halbe Stunde reingebracht ohne zu wissen, wie weit er überhaupt ist. Am Montag machen wir einen Laktattest." Dennoch war seine Rückkehr nachvollziehbar. "Er hat Euphorie versprüht, das hat mich dazu veranlasst, in den Kader zu nehmen. Andere Mannschaft haben die Möglichkeit, ein oder zwei Wochen zu warten, wir haben die nicht, wir hatten nur einen Stürmer auf der Bank."

Breitenreiter: "Jonathas hat Qualität, er tut weh"

Breitenreiter traut dem Stürmer zu, dass er 96 mit seinen Toren retten kann. "Jonathas hat Qualität, er tut weh, hatte eine gute Quote, als er fit war. Der Junge ist schon gut." Um den letzten Test vor dem Einsatz gegen die Bremer nahm Breitenreiter selbst vor: "Ich hab mit ihm ein paar Flanken gespielt, er hat sie alle reingeschossen, also habe ich ihn in den Kader genommen."