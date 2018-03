Hannover 96: Jonathas fehlt erneut - Felipe-Einsatz gegen Leipzig unwahrscheinlich 

96-Rekordneuzugang Jonathas erlitt beim Auswärtsspiel in Dortmund eine Knieblessur und setzte nach Dienstag und Mittwoch auch am Donnerstag mit dem Training aus. Seinen Landsmann Felipe hat es schwerer erwischt als vermutet. Der Brasilianer zog sich in der Partie gegen den FC Augsburg einen Muskelfaserriss zu. Ein Einsatz für das kommende Heimspiel gegen RB Leipzig (31. März) ist eher unwahrscheinlich.

Gute Neuigkeiten: Martin Harnik ist nach überstandener Krankheit zurück. Schon vergangene Woche fehlte Martin Harnik krank, Anfang der Woche hatte es ihn wieder erwischt. Am Donnerstag trainierte der 96-Stürmer allerdings mit Felipe individuell in der HDI-Arena.

Auch Manuel Schmiedebach stand, nachdem er sich am Mittwoch im Training leicht an der Wade verletzte, wieder auf dem Trainingsplatz. Florian Hübner fehlte auch am Donnerstag weiter krank.