96-Clubboss Kind legt fest: Bei Jonathas-Rückkehr kein weiterer Stürmer

96 plant eine sensationelle Rückholaktion – Jonathas (29) soll in der Rückrunde wieder für 96 stürmen. „Wir reden darüber“, bestätigt Klubchef Martin Kind, „wir sind dafür auch positiv offen.“

Aktuell ist Jonathas bei den Corinthians Stürmer Nummer vier und käme in den nächsten Wochen – wenn überhaupt – nur auf Kurzeinsätze.

Im vergangenen Sommer hatte 96 den Angreifer nach nur einer Saison nach Brasilien geschickt. Die Corinthians Sao Paulo liehen sich Jonathas bis Juni 2019. Doch der Angreifer konnte auch dort die Erwartungen nicht erfüllen. Bei nur sieben Einsätzen in der ersten brasilianischen Liga erzielte er ein einziges Tor. Dazu kamen zwei torlose Einsätze im Pokal.

In der 19. Minute hätte Jonathas das 1:0 erzielen können – scheiterte aber. ©

Da sich Trainer André Breitenreiter ohnehin einen weiteren Stürmer gewünscht hat, liegt es nahe, dass 96 denjenigen nimmt, der in einem halben Jahr sowieso vor der Tür stehen würde.

Frage vor 96-Rückkehr: Wie fit ist Jonathas?

Wichtigste Frage, bevor sich Jonathas ins Flugzeug Richtung Hannover setzen kann – wie fit ist er? Verletzt ist er aktuell zumindest nicht. Sein letztes Spiel machte er vor drei Monaten, beim 0:1 gegen den FC Santos. In den neun folgenden Spielen war er nicht dabei. Erst dreimal ohne Einsatz im Kader, dann gar nicht mehr im Kader.

Die Saison in Brasilien ist ans Kalenderjahr gebunden und im Dezember zu Ende gegangen. Die Corinthians erreichten Mittelfeldplatz 13, bei 20 Mannschaften. Zurzeit ruht der Spielbetrieb in Brasilien. Weiter geht es am 6. Februar mit dem Pokal. Jonathas hat Zeit, auf Instagram Fotos seiner beiden Kinder zu posten.