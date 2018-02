Hannover 96: Jonathas und Prib kehren ins Mannschaftstraining zurück - Fragezeichen bei Schwegler

Am Dienstag, elf Wochen nach dem Sehnenriss, soll Jonathas wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Das war der Plan. Auch Kapitän Edgar Prib (nach Kreuzbandriss) kehrt komplett in dieser Woche zurück.

Anfang Januar stand Jonathas nach seiner Reha in Brasilien erstmals wieder auf dem Trainingsplatz der Roten. Damals drehte der 96-Rekordtransfer nach seinem Oberschenkelsehnenanriss seine Runden auf der Mehrkampfanlage.

Im Training merkt man das "Hoffa-Syndrom" dem 21-Jährigen nicht an, zumindest nicht in diesem Zweikampf mit Kenan Karaman (mi.). © Sielski

Ähnlich wie Ihlas Bebou wurde auch Waldemar Anton (mi.) in der Hinrunde immer mal wieder von leichteren Blessuren heimgesucht, nur streikte bei Anton nicht der Oberschenkel sondern das Knie. Bei einer Untersuchung wurde nun das "Hoffa-Syndrom" bei ihm festgestellt. © Sielski

In seiner Heimatstadt Belo Horizonte brauchte Jonathas während seiner Reha wohl eher keine Jacke. © Sielski

Die Greenkeeper mussten eine ganze Menge Wasser vom Platz an der Mehrkampfanlage abpumpen, um das Trainingsgeläuf wieder bespielbar zu machen. © Sielski

Salif Sané (re.) albert an Miiko Albornoz' Frisur herum. © Sielski

Lauftraining, aber wieder bei der Mannschaft: Jonathas drehte am Donnerstag die ersten Runden um die Mehrkampfanlage. Seinem Gesichtsausdruck zufolge, schien ihm der Ball am Fuß gefehlt zu haben. © Sielski

Konkurrenzkampf wird größer

Der Kampf um die elf Startplätze wird bei 96 in den kommenden Wochen härter. „Wir haben jetzt die Auswahl, das macht es nicht leichter. Aber das sind Entscheidungen, die wir treffen müssen“, sagte 96-Trainer André Breitenreiter.

Schon in den vergangenen Wochen gab es Härtefälle, wie zum Beispiel Martin Harnik. Der Stürmer hat nach einer Schwächephase im Dezember 2017 seinen Platz an Niclas Füllkrug verloren. Gegen den Hamburger SV und den SC Freiburg wurde Harnik nur eingewechselt. „Martin hat die Qualität, wenn er reinkommt, für Schwung zu sorgen. Wir können ja nicht acht Stürmer aufstellen...“, so Breitenreiter.