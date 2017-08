Wird er der neue Stürmer? Wandervogel Jonathas kurz vor der Unterschrift bei Hannover 96

Wer ist dieser Jonathas? Ein 28-jähriger Brasilianer, 1,92 Meter groß. Er schießt mit dem rechten Fuß und trifft regelmäßig. Er kennt Europa besser als jeder Rucksackreisender, hat für Alkmaar in Holland, Brescia, Pescara und FC Turin in Italien, Elche und Real Sociedad in Spanien gespielt. Letztes Station des Wandervogels war Rubin Kasan. Vor gut einem Jahr – das ist seine durchschnittliche Verweildauer – hat er bei dem russischen Verein angeheuert.

Franca ging als der "Schrumpf-Brasilianer" in die Geschichte von Hannover 96 ein. Der Mittelfeldspieler war acht Zentimeter kleiner als angeben. Später warf ihn eine Tuberkulose-Erkrankung zurück. Machte in zwei Jahren kein Pflichtspiel für Hannover 96. Der 26-Jährige spielt derzeit in seiner Heimat bei Remo.

Élson Falcão da Silva wurde 2010 für vier Monate vom VfB Stuttgart an Hannover 96 verliehen und sollte die Roten vor dem Abstieg bewahren. Der Wandervogel spielte siebenmal für 96 und machte ein Tor. Nach dem geschafften Klassenerhalt ging er wieder zurück zum VfB. Der 35-Jährige spielt heute immer noch in Brasilien bei Castanhal.

Leandro spielte in seiner Karriere bei 20 Vereinen - und unter anderem auch bei Hannover 96 sowie unter den heutigen 96-Aufsichtsrat und damaligen Trainer Martin Andermatt beim SSV Ulm. Kam im Sommer 2004 aus der Schweiz zu den Roten und blieb eine Saison. Der Stürmer machte in 23 Spielen zwei Tore.

Er war der erste Brasilianer bei Hannover 96: Leonardo Caetano Manzi, kurz Leo Manzi, kam 1996 zu Regionalliga-Zeiten für 40.000 Euro vom FC St. Pauli zu Hannover 96. Am Millerntor wurde er als "der einzige Brasilianer, der kein Fußball spielen könne" verspottet. Doch in den zwei Jahren bei den Roten machte er 12 Tore in 44 Spielen.

Rubin war in der vergangenen Saison Neunter der russischen Liga, aktuell ist Kasan Achter nach sechs Spieltagen. Für den Club hat er er in 34 Pflichtspielen 13 Tore erzielt, für Real Sociedad in der ersten spanischen Liga in 29 Pflichtspielen siebenmal getroffen. Seine Torquote war immer gut, für Elche traf er in 36 Partien 14-mal, für Brescia in 41 Partien 18-mal.

Er kann Tore – und darauf baut 96. Seine letzten beiden Treffer erzielte Jonathas vor elf Tagen beim 2:1-Sieg gegen ZSKA Moskau. Beim letzten Spiel am vergangenen Sonntag fehlte er gelb-rot gesperrt. Vorteil für 96 bei dem Transfer: Jonathas ist fit und austrainiert. Mit Rubin war er im Trainingslager im österreichischen Flachau – zu der Zeit, als 96 in Velden am Wörthersee übte.