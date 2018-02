Julian Korb im XXL-Interview: "Meine Position ist mir relativ gleich" (Teil 1)

Schon in der Jugend spielte Rechtsverteidiger Julian Korb (25) in Mönchengladbach, arbeitete sich dann zu den Profis hoch und spielte vergangene Saison gar Champions League. Nach elf Jahren wollte er weg – für mehr Einsatzzeiten. Die bekommt er in Hannover. Trainer André Breitenreiter setzt auf ihn. Schon jetzt hat Korb mehr Spiele gemacht als in der kompletten vergangenen Saison und ist mit 96 ganz nah dran an den Europa-Plätzen. Am Sonnabend (15.30 Uhr, HDI-Arena) kommt sein Ex-Club. Im ersten Teil des XXL-Interviews spricht Korb über taktisches Hin und Her, Fans und miesen Rasen.