Das Hannover 96 der Zukunft: So könnte der 96-Kader im Jahr 2023 aussehen

Tor - Kilian Neufeld (18): In der U19 der Roten zeigte sich sein großes Talent. Nach der Meisterschaft in der A-Junioren-Bundesliga im Jahr 2019 zog ihn 96 in die Herren-Mannschaft hoch. Neufeld dankte es den Roten und ist im Jahr 2023 die klare Nummer eins in der Landeshauptstadt. © Arne Bänsch

Tor - Sascha Algermissen (20): Von den Blauen zu den Roten. Algermissen wollte erst ein Königsblauer werden, kam dann zu Arminia Hannover zurück, führte den SVA als Kapitän zurück in die Zweitklassigkeit - und wechselte in die Nachbarschaft. 2023 kommt er aber (noch) nicht an Neufeld vorbei und muss sich mit der Bank begnügen. © Priesemann

Tor - Marlon Sündermann (20): Bei der U23 von 96 wartete er auf seine Chance, die sich nach starken Leistungen auch ergab. Sündermann wurde für die Bundesligamannschaft nominiert. Die Roten verzichteten darauf, einen Nachfolger für Tschauner und Esser zu verpflichten und setzten auf die eigene Jugend. Aber auch Sündermann ist 2023 (noch) Ersatz. © Florian Petrow

Tor - Leo Weinkauf (21): 2018 wechselte er von Rot zu Rot, von Bayern München zu Hannover 96. Entwickelte sich an der Leine weiter, spielt aber 2023 noch keine Rolle für die erste Elf. Seit einigen Jahren gibt es Wechselgerüchte um die Nummer vier der Niedersachsen. © imago

Verteidigung - Waldemar Anton (21): Paris? Manchester? Bayern? Nichts da, "Waldi" bleibt Hannover 96 treu. Halb Europa jagte Niedersachsens Sportler des Jahres von 2018, aber der Abwehrturm ist auch 2023 für 96 unverzichtbar. Spielt auch schon längst in der Nationalmannschaft (unter Trainer Slomka) die erste Geige. © Maike Lobback

Verteidigung - Fynn Arkenberg (22): Schaffte einst unter Trainer Stendel sein Bundesliga-Debüt. Als der Trainer ging, verschwand auch Arkenberg wieder in der zweiten Reihe. Seitdem er jedoch bei Hannovers Pokalsensation (2021 schlugen die Roten Bayern im Viertelfinale) sein Comeback in der ersten Elf gab, kommt er auch noch 2023 vermehrt zum Einsatz. © Florian Petrow

Verteidigung - Timo Hübers (21): Kam 2018 überraschend in die erste Elf der Roten. Und Hübers war gekommen um zu bleiben. Ist 2023 kaum noch wegzudenken aus dem Breitenreiter-Team. Angebote für den Verteidiger flatterten regelmäßig rein, doch Martin Kind blieb hart und bezeichnete einen Verbleib des Bollwerks als "alternativlos". © imago

Verteidigung - Marcel Halstenberg (26): Als es für ihn bei RB Leipzig nicht mehr so lief, erinnerte sich Halstenberg an seine Wurzeln in Laatzen. Gehört 2023 schon zu den "alten Hasen" im Geschäft und ist mit seiner Erfahrung für die 96-Hintermannschaft Gold wert. © imago/Christian Schroedter

Verteidigung - Kevin Wimmer (25): Kam 2018 als neuer Sané von Stoke nach Hannover. Wurde seiner Rolle bei den Roten gerecht, geriet dann aber nach der sensationellen Rückhol-Aktion des Senegalesen wieder ins Hintertreffen. Ist 2023 wechselwillig. © Gareth Copley (Getty Images)

Verteidigung - Salif Sané (27): "96 bleibt immer ein Teil von mir". So sprach der Abwehrturm der Roten im Jahr 2018 vor seinem Wechsel zu Schalke 04. Er wollte noch einmal Champions League spielen. Nach dem Titelgewinn mit Königsblau im Jahr 2021 sah Sané seine Mission als erfüllt an - und wechselte zurück zu seiner "alten Liebe". Dort spielt der Senegalese 2023, im gesetzten Fußballeralter, wie immer: Überragend. © Peter Steffen

Verteidigung - Tin Jedvai (22): Spielte in der Saison 2017/18, auch von Verletzungen geplagt, keine große Rolle mehr bei Bayer Leverkusen. 96 witterte seine Chance und schlug auf dem Transfermarkt zu. Jedvai ließ die Verletzungen hinter sich und ist bei den Roten ein Dauerläufer auf der Außenbahn. Einige Fans vergleichen ihn bereits mit dem legendären Steven Cherundolo. © 2016 Getty Images

Mittelfeld - Linton Maina (18): 2018 noch ein Talent, was in der Endphase der Saison zu ein paar Einsätzen kam. 2023 ist er den Roten noch immer treu und wird von vielen Medien als der "neuer Leroy Sané" gefeiert. An seiner Klasse kommt auch Nationaltrainer Slomka nicht vorbei. Hat, nach einer repräsentativen Befragung der Spieler, den größten Style im Team. © Priesemann (Archiv)

Mittelfeld - Niklas Tarnat (19): Wie der Vater, so der Sohn. 96 hat wieder einen "Tanne" in seinen Reihen. 2023 steht Niklas Tarnat für die rote Philosophie, auf junge Spieler zu setzen, die sich über Jahre hinweg gut entwickelt haben. © imago/Joachim Sielski

Mittelfeld - Nikita Marusenko (19): Mit Marusenko hat es 2023 ein echtes Eigengewächs in den Kader des Bundesligisten geschafft. Muss noch etwas lernen, zeigte aber bei einigen Teilzeit-Einsätzen, dass er den Roten helfen kann. Ein guter Joker für Breitenreiter. © Joel Drießen

Mittelfeld - Noah Joel Sarenren Bazee (21): Er startete bei den Roten 2017/18 durch - doch dann kamen die Verletzungen. Die wichtigste Nachricht 2023: Die Flügelrakete ist fit und kämpft um eine neue Chance bei 96. © imago/MIS

Mittelfeld - Iver Fossum (21): Wenn es 2023 zur Platzwahl kommt, schreitet er zur Tat. Der Kapitän von Hannover 96 heißt Iver Fossum. Mit seiner ruhigen Art steht er für einen ganz neuen, konstruktiven, Stil der Führung. © Maike Lobback (Team zur Nieden)

Mittelfeld - Renato Sanchez (20): Der Europameister wurde beim Rekordmeister aus München ausgemustert. Er begann eine Odyssee durch die europäischen Ligen, bis ihn 96 zurück nach Deutschland holte. Räumt mit seiner körperlichen Präsenz konsequent im Mittelfeld auf. © 2016 Getty Images

Mittelfeld - Noah Plume (21): Beim TSV Havelse war er ein Leistungsträger in der Verteidigung. Dann wurde er von 96 enteckt - und umgeschult. Auf der Sechs zeigt er 2023 in der Bundesliga, dass er Format hat. © Christian Hanke (Archiv)

Mittelfeld - Takuma Asano (23): Mit seinem Transfer machten die Roten 2018 alles richtig. Auch 2023 ist Asano 96 noch treu - und seit Jahren spricht in der Landeshauptstadt niemand mehr von Felix Klaus. © Getty

Mittelfeld - Sebastian Rode (27): Er ist 2023 der 96-Staubsauger vor der Abwehr. Läuft auch im höheren Alter noch die meisten Meter auf dem Feld. 2020 wurde der Nationalspieler bei Dortmund frei, 96 ging bei seinem Transfer auch an die finanzielle Schmerzgrenze. © 2016 Getty Images

Mittelfeld - Martin Ødegaard (19): Er galt als Jahrhunderttalent, kurz dadrauf galt er als gescheitert. Bei 96 hat Ødegaard 2023 endlich zu sich gefunden und ist für den perfekten Pass in die Schnittstelle verantwortlich. © 2018 Getty Images

Sturm - Niclas Füllkrug (25): 2023 ist der Ricklinger Stürmer schon ein erfahrener Hase im Offensivspiel der Roten. Seinen Torinstinkt hat er jedoch noch nicht verloren. © imago/Team 2 (Archiv)

Sturm - Hendrik Weydandt (22): Im Sommer 2018 wechselte Weydandt vom 1. FC Germania Egestorf/Langreder zur Reserve von Hannover 96. Dort schoss er ein Tor nach dem nächsten, bis er irgendwann in die Profi-Mannschaft hochgezogen wurde. Seither spielt der Calenberger Jung zusammen neben dem Ur-Ricklinger Niclas Füllkrug im Sturm. © Stefan Zwing

Sturm - Mark Große (19): Schon in seiner ersten U19-Saison bei 96 zeigte der Stürmer seine Qualitäten vor dem Tor. 20-Mal traf er in der A-Junioren-Bundesliga (2017/18). Die Verantwortlichen von den Roten gaben Große eine Chance bei den Profis. © Priesemann

Sturm - Jann-Fiete Arp (18): In der Saison 2017/18 war er einer der wenigen Lichtblicke beim Hamburger SV. Dieser Junge war zu Größerem berufen - der Wechsel zu 96 damit folgerichtig. Kommt hinter Weydandt und Füllkrug aber nur zu Kurzeinsätzen im Team von 2023. © 2018 Getty Images