Stammtrio nicht im Kader für Wolfsburg - so könnte Hannover 96 im DFB-Pokal spielen

96-Trainer André Breitenreiter hatte bei der Pressekonferenz am Dienstag bereits angedeutet, dass er im Pokalspiel gegen den VfL Wolfsburg einigen Spielern eine Pause gönnen möchte. "Der Kader ist eng zusammen", sagte der Coach. Aber einzig und alleine bei der Torwartposition wollte Breitenreiter sich zunächst festlegen. Michael Esser geht für Philipp Tschauner gegen den Niedersachsen-Rivalen zwischen die Pfosten. Da habe er sich durch eine "tadellose Trainingsleistung" verdient.

Nicht mit in die Autostadt fahren auch Mittelfeldstratege Primin Schwegler, Linksverteidiger Matthias Ostrzolek und Offensivmann Felix Klaus. Sie stehen nicht im Kader für das Pokalspiel. Dafür steht der zuletzt nicht berücksichtigte Ex-Kapitän Manuel Schmiedebach und der lange verletzte Miiko Albornoz wieder im Aufgebot. Zu den 18 nominierten Profis gehören auch Charlison Benschop und Salif Sané. Dem Verteidiger belasten Vorwürfe, dass er gegenüber einer Bekannten in einer Diskothek in Hannover handgreiflich geworden sein soll.