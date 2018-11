"Wird ein deutlich anderes, kampfbetonteres Spiel": Jörg Schmadtke im Interview (Teil 2)

Anzeige

Welche Ziele haben Sie für diese Saison? Wir wollen uns im Mittelfeld der Tabelle stabilisieren. Da stehen wir auch, auf der Kippe zwischen oberer und unterer Tabellenhälfte. Haben Sie eigentlich auch Ultras in Wolfsburg? Klar, die gibt’s doch in jedem Bundesligaverein. In Köln hatten Sie mit den Ultras Probleme, 96 hat die auch, aktuell hat Berlin den Ärger – manchmal entsteht der Eindruck, dass die Gruppen den Verein in Beugehaft nehmen? Das wirkt manchmal so, ist aber auch immer die Frage, wie weit man sich als Club darauf einlässt. Das ist ein schmaler Grat, wie man am Beispiel Hannover oder jetzt auch Hertha BSC sieht. Aber die Ultras sind ja nicht die einzigen Stadionbesucher. Wir haben Familien, Frauen, Männer, Alt und Jung und auch Ultras, die im übrigen auch keine homogene Gruppe sind. Stimmen Sie zu, dass die ausufernde Kommerzialisierung mit Themen wie Superliga und Ablösewahnsinn nicht nur die Ultras bewegt? Das ist ein komplexes Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Da geht’s um Vermarktung und auch um das innere Gleichgewicht in der Liga. Zwischen Bayern und Düsseldorf liegen Welten. Einerseits sollen uns die großen Clubs in Europa gut vertreten, weil es für die Liga wichtig ist. Andererseits soll es in der Liga einen richtigen Wettbewerb geben. Den haben wir übrigens aktuell auch in der Meisterschaft. Dazu habe ich den Eindruck, dass die Spiele insgesamt besser sind, als sie es vor zwei Jahren waren. Die Frage ist, woher das kommt. Ja? Zum einen sind wir in einer frühen Phase der Saison, zum anderen sind die Fesseln gelöst worden, weil uns in den vergangenen Jahren international die Erfolge fehlten. Auch das Abschneiden der Nationalmannschaft spielt eine Rolle. Man hat ein paar Dinge verändert, was dazu geführt hat, dass die Qualität der Spiele sich erhöht hat.

Jörg Schmadtke - Seine Karriere in Bildern: VfL Wolfsburg: Jörg Schmadtke - Karriere in Bildern © dpa Als gebürtiger Düsseldorfer spielte Schmadtke schon in der Jugend für Fortuna, 1985 feierte er dann seine Bundesliga-Premiere. © imago sportfotodienst Von 1985 bis 1993 spielte er 244 Mal in der Bundesliga für Fortuna Düsseldorf. © imago/Horstmüller Von 1993 bis 1997 spielte Schmadtke für den SC Freiburg. Sein größter Erfolg war Platz 3 in der Bundesliga 1995. Nebenbei trainierte er die SC-A-Jugend. © imago/Uwe Kraft Bei seinen letzten Bundesliga-Stationen Leverkusen (1997) und Gladbach (1998) blieb Schmadtke ohne Einsatz. Im November 1998 wurde Schmadtke in Mönchengladbach Co-Trainer von Rainer Bonhof. Nach dem Bonhof-Aus im August 1999 ging auch Schmadtke, arbeitete kurzzeitig für einen amerikanischen Sportstätten-Bauer und half als Torwarttrainer bei Fortuna Düsseldorf aus. 1998 dann die Hochzeit mit seiner langjährigen Freundin Andrea Scheider. © imago/Horstmüller Auf eine Stellenanzeige im "Kicker" hin wurde Schmadtke Manager bei Alemannia Aachen. Zusammen mit Trainer Dieter Hecking erreichte er das Pokalfinale und den Bundesliga-Aufstieg. Von Aachen ging es nach Hannover: Auch wenn die Chemie mit Trainer Slomka nicht stimmte, war's eine erfolgreiche Zeit - unter Schmadtke erreichte 96 2011 und 2012 die Europa League. © imago sportfotodienst Zur Saison 2013/14 wurde Schmadtke Sport-Geschäftsführer des 1. FC Köln, er und Trainer Peter Stöger galten als Traum-Duo, führten den FC zurück in die Bundesliga und dann sogar in die Europa League. "11 Freunde" zeichnete Schmadtke 2017 als Manager der Saison aus. © dpa 2017/18 stand der der FC nach dem 9. Spieltag mit zwei Punkten auf dem letzten Platz der Bundesliga - und trennte sich von Manager Schmadtke. © dpa Zum 1. Juni 2018 übernahm Schmadtke den Posten des Sport-Geschäftsführers und Managers beim VfL Wolfsburg. © dpa Schmadtkes Vertrag beim VfL läuft bis 2021. Der 54-Jährige hatte zu Kölner Zeiten angekündigt, 2023 in Rente gehen zu wollen. © dpa

Wie sehen Sie die sportliche Qualität bei 96? Ich glaube, dass sie sich ein Stück weit unter Wert präsentieren. Dass sie stärker sind, als das Tabellenbild widerspiegelt. Erwarten Sie am Freitag ein ähnliches Spiel wie im Pokal? Nein. Es wird ein deutlich anderes, kampfbetonteres Spiel, weil für beide Seiten mehr auf dem Spiel steht. Auf Grund der Tabellensituation und der anschließenden Länderspielpause wird es ein intensiver geführtes Spiel als im Pokal. Darauf stellen wir uns auch ein. Als Geschäftsführer bewerten Sie auch die Arbeit der Trainer. Die beschwerten sich zuletzt, dass zu schnell gefeuert wird. Ist das so? Pauschal geurteilt ist das falsch. Es gibt Situationen, wo man von außen denkt, der Trainer wird zu schnell entlassen. Es gibt aber auch Situationen, wo Trainer sehr gut geschützt werden und wo man Täler zusammen überstehen kann. Das Beispiel dazu ist Leverkusen mit Heiko Herrlich. Zudem glaube ich, dass selten Trainer entlassen werden, weil sie zwei Spiele in Folge verloren haben. Veränderungen werden eher dann vorgenommen, wenn irgendetwas in der Zusammenarbeit und dem Miteinander nicht stimmt. Wo Sie gearbeitet haben, kam bald der Erfolg, ob in Aachen, Hannover oder Köln. Alle drei Clubs haben Sie in den international Wettbewerb geführt. In Hannover und Köln war dann jeweils nach vier Jahren Schluss – wie lange bleiben Sie in Wolfsburg? Mein Vertrag ist zunächst auf drei Jahre ausgerichtet. Wann ist es für Sie grundsätzlich Zeit zu gehen? Mit zunehmender Zeit werden die Dinge manchmal komplizierter. Ich habe mich immer dann verabschiedet, wenn sich abzeichnete, dass für mich und auch für die Clubseite die Geschichte beendet war und ich das Gefühl hatte, in der Konstellation nicht mehr weiterhelfen zu können. Das ist das Muster aus den drei Stationen.

In TV-Interviews wirken sie manchmal grummelig. Wann erlebt man Sie herzhaft lachend? In Situationen mit Menschen, die ich mag. Ist Ihnen aber bewusst, dass es manchmal im Fernsehen kauzig wirkt? Ich könnte viel Mühe aufbringen, um mich anders darzustellen, sehe aber die Notwendigkeit nicht. Es geht ja nicht darum, in der Öffentlichkeit mein Profil zu schärfen und mich in den Vordergrund zu stellen, sondern die Interessen des Clubs zu vertreten, für den ich arbeite. Da kann es schon mal sein, dass meine Art komisch rüberkommt, aber das ist mir egal, denn ich weiß, wer mein Brot bezahlt. Dadurch schärfen Sie Ihr Profil aber dann irgendwie doch? Ich habe schon als Spieler Dinge vertreten, die ein bisschen anders waren. Das liegt auch daran, wie ich in der Branche groß geworden bin, nämlich als Profi in meinem eigenen privaten Umfeld. Ich musste nicht meine Stadt verlassen, um Profi zu werden und brauchte mich deshalb nicht so an das Fußballumfeld anzupassen. Ich bin immer ein Stück weit distanziert gewesen und geblieben, weil ich durch mein eigenes Umfeld eine andere Sichtweise bei manchen Themen hatte. Das zieht sich wie ein roter Faden durch meine Karriere, auch wenn ich mich im Laufe der Jahre natürlich auch verändert und entwickelt habe.

Das sind die Tops und Flops aller Schmadtke-Transfers: Jörg Schmadtke hat für Alemannia Aachen, Hannover 96 und den 1. FC Köln so einige Transfers über die Bühne gebracht. TOPS – Simon Rolfes: Schmadtke verhalf dem damals 22-Jährigen bei Alemannia Aachen zu seiner ersten Profistation, als er ihn 2004 von den Amateuren von Werder Bremen ablösefrei verpflichtete. Wurde in der 2. Liga gleich Stammspieler und nach nur einer Saison für 750.000 Euro von Bayer Leverkusen verpflichtet, wo er seine Karriere als 26-maliger deutscher Nationalspieler 2015 beendete. Jan Schlaudraff: Bei Borussia Mönchengladbach konnte sich der damals 21-Jährige nicht durchsetzen, also holte ihn Schmadtke zur Rückrunde der Saison 2004/05 (erst leihweise) zur Alemannia, dann fest. In den Jahren darauf entwickelte sich Schlaudraff erst zum Aufstiegshelden, dann zum Nationalspieler und wechselte 2007 für kleines Geld (1,2 Millionen Euro) zum FC Bayern. Ein Jahr später ging es zu Hannover 96. Und demnächst zu Schmadtke nach Wolfsburg? Der inzwischen 34-Jährige gilt als potenzieller Mitarbeiter seines einstigen Entdeckers. Vedad Ibisevic: Schmadtke holte den 21-jährigen Bosnier 2006 vom FCO Dijon aus der 2. französischen Liga ablösefrei zu Alemannia Aachen; dorthin war er von Paris St. Germain (2004 insgesamt vier Ligaeinsätze) für zwei Spielzeiten ausgeliehen. Nach einer Saison in der 1. Liga mit Aachen verließ Ibisevic den Verein für eine Million Euro in Richtung Liga zwei, zu 1899 Hoffenheim. Entwickelte sich nach dem Aufstieg bei der TSG, ab 2012 beim VfB Stuttgart und seit 2016 bei Hertha BSC zu einem der gefürchtesten Bundesligastürmer (insgesamt 110 Tore). Didier Ya Konan: Wurde 2009 von Schmadtke als Schnäppchen (550.000 Euro, 25 Jahre) von Rosenborg BK in Norwegen geschossen. Kam in insgesamt 160 Spielen für Hannover 96 auf 46 Tore und 26 Vorlagen, spielte mit dem Klub 2011 und 2012 zweimal in der Europa League. Ging 2014 nach Saudi-Arabien und beendete seine Karriere 2017 bei Fortuna Düsseldorf. © imago sportfotodienst Mohammed Abdellaoue: Weil das mit Ya Konan als Norwegen-Import so gut geklappt hatte, wilderte Schmadtke erneut in Skandinavien: Für 1 Million Euro kam 2010 von Valerenga Oslo der 24-jährige Stürmer Abdellaoue, der in drei Jahren für 96 insgesamt 35 Tore schoss. Beim VfB Stuttgart konnte er diese Fähigkeiten ab 2013 nicht mehr bestätigen, ging 2015 zurück nach Oslo. © imago sportfotodienst Ron-Robert Zieler: Schmadtke holte den damaligen deutschen U20-Nationalkeeper 2010 ablösefrei aus England – aus der U23 von Manchester United, wo der 21-Jährige bei den Profis keine Chance bekommen hatte. Nach einer Halbserie auf der 96-Bank wurde er Stammkeeper, ein Jahr später Nationalspieler und 2014 Weltmeister. Nach einem einjährigen Intermezzo (Saison 2016/17) bei Leicester City seit vergangener Spielzeit die Nummer eins beim VfB Stuttgart. © imago sportfotodienst Lars Stindl: Noch so ein Schmadtke-Volltreffer im Sommer 2010. Zum Nulltarif holte er den 21-Jährigen von Zweitligist Karlsruher SC. Wurde in seinen fünf Spielzeiten in Hannover danach zu einem Gesicht des Klubs und bewahrte ihn 2015 mit zehn Saisontoren vor dem Abstieg. Danach lockte Borussia Mönchengladbach (Ablöse: drei Millionen Euro), wo Stindl noch mal einen Karrieresprung machte und zum Nationalspieler wurde. Verpasst die WM wegen eines Syndesmosebandrisses. © imago sportfotodienst Mame Diouf: Auch er schlug so richtig ein bei 96. Kam als 24-Jähriger für einen verhältnismäßig schmalen Taler (1,8 Millionen Euro) in der Winterwechselperiode 2012 von Manchester United, erzielte in zweieinhalb Jahren Hannover 35 Tore in 71 Spielen. 2014 zog der senegalesische WM-Fahrer ablösefrei weiter zu Stoke City. © imago sportfotodienst Anthony Modeste: Mit Abstand Schmadtkes bester Deal beim 1. FC Köln – und in seiner Karriere? Der 27-jährige Franzose kam 2015 für 4,5 Millionen von 1899 Hoffenheim, wurde zum Publikumsliebling, Toptorjäger und Goldesel. 15 Tore erzielte er in seiner ersten Saison, 25 in seiner zweiten – schoss den FC damit 2017 fast im Alleingang in die Europa League. Nach der Saison brachte er dem Klub mit seinem Wechsel nach China die Rekordablösesumme von rund 30 Millionen Euro ein. © imago/Revierfoto Leonardo Bittencourt: Hatte sich erst bei Borussia Dortmund nicht durchsetzen können, dann bei Hannover 96 zwar den Bundesliga-Durchbruch geschafft, doch erst als Schmadtke den 21-Jährigen 2015 für 2,5 Millionen Euro nach Köln holte, nahm Bittencourt eine wirklich tragende Rolle für seine Mannschaft ein. Spielte sich selbst in der FC-Abstiegssaison ins Blickfeld von Champions-League-Teilnehmer 1899 Hoffenheim, der ihn zur kommenden Saison verpflichtete. © imago/Moritz Müller FLOPS – Da Marcus Beasley: Kam 2010 im besten Fußball-Alter (28) mit der Empfehlung von bereits über 90 Länderspielen für die USA und Vereinen wie PSV Eindhoven oder den Glasgow Rangers in der Vita zum Nulltarif aus Schottland nach Hannover. Wechselte nach nur einer Saison und vier Kurzeinsätzen trotz Dreijahresvertrag nach Mexiko und ist aktuell immer noch in der amerikanischen MLS als Kapitän für Houston Dynamo aktiv. © imago sportfotodienst Franca: Der 21-Jährige mit Gardemaß (1,90 Meter groß) wurde von Schmadtke im Winter der Saison 2013/14 für 1,3 Millionen Euro von Palmeiras Sao Paulo verpflichtet. Problem: In Wirklichkeit maß er nur 1,82 Meter, zuvor hatte man lediglich auf DVD-Referenzen des Profis vertraut – eine peinliche Panne. 96-Trainer Mirko Slomka damals: „Ich war überrascht.“ Sportlich war der Transfer ebenfalls ein Reinfall, der Brasilianer machte kein Pflichtspiel für Hannover, auch aufgrund von gesundheitlichen Problemen. Nach einem Jahr wurde man den Flop wieder nach Brasilien los. © imago sportfotodienst Jhon Córdoba: Mit dem 24-jährigen Kolumbianer versuchte der Kölner Sportchef 2017 den Abschied von Modeste zu kompensieren und reinvestierte 17 Millionen Euro in die Verpflichtung des Stürmers vom 1. FSV Mainz 05, der in der Vorsaison fünf Ligatore erzielt hatte. „Ich würde das nicht unbedingt noch mal machen“, sagt Schmadtke zum SPORTBUZZER, „aber das ist auch dem Jungen etwas unfair gegenüber, weil die Situation nicht die einfachste war.“ In 18 Ligaspielen erzielte er keinen Treffer. © imago/Jan Huebner

Es gab Wolfsburger Spieler, die in Hannover gewohnt haben wie Thomas Brdaric. War das für Sie auch eine Möglichkeit? Nein. Es ist ein wichtiges Zeichen für den Club, in der Stadt zu wohnen, in der ich arbeite und nicht etwa in Braunschweig, Hannover oder Berlin. Ich wohne hier sehr schön in der Nähe des Schlosses. Ist Wolfsburg denn so langweilig, wie manche behaupten? Die Kneipen- und Clubszene ist ein bisschen unterentwickelt, aber das ist für mich nicht wichtig. Ich bin ja keine 25 mehr. Für mich ist Wolfsburg sehr attraktiv. Es ist eine saubere, sichere Stadt, in der man beispielweise sehr gut essen gehen kann. Für mich ist das dann meistens Italienisch. Wie oft muss der Rheinländer Schmadtke aus dem emotionsarmen Norden wieder in Heimat zum Auftanken fahren? Meine erster Wohnsitz ist hier, aber ich habe auch eine Dependance in Düsseldorf. Wenn wir im Westen spielen, bleibe ich da schon mal für ein, zwei Tage.