Ihr habt abgestimmt: Das soll die Startelf von Hannover 96 gegen den Karlsruher SC sein

Das erste Pflichtspiel steht an und Hannover 96 hat mit dem Karlsruher SC kein leichtes Los in der 1. Runde des DFB-Pokals erhalten. Für Trainer André Breitenreiter stellt sich nun die wichtigste Frage nach der Vorbereitung: Welche Spieler soll er gegen die Badener von Anfang an spielen lassen? Einige Positionen auf dem Feld sind hart umkämpft, Alternativen stehen bereit. Auch die 96-Fans machen sich Gedanken um das Personal bei den Roten. Daher wollten wir von euch wissen, wenn ihr in der Startelf gegen den KSC seht. Über 250 User haben abgestimmt, wir zeigen euch die Ergebnisse in der Galerie.