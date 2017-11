96-Kaufpreis "unsittlich"? Gericht entscheidet noch in dieser Woche über Nestler-Antrag

In der Rückrunde der Saison 2014/15 versuchten die 96-Fans ohne die Ultras für mehr Stimmung zu sorgen. Da dieser Support aber zum größten Teil völlig unkoordiniert vonstatten ging, kam es nicht selten vor, dass in den Fan-Blöcken zwei verschiedene Fangesänge angestimmt wurden.

In der Rückrunde der Saison 2014/15 versuchten die 96-Fans ohne die Ultras für mehr Stimmung zu sorgen. Da dieser Support aber zum größten Teil völlig unkoordiniert vonstatten ging, kam es nicht selten vor, dass in den Fan-Blöcken zwei verschiedene Fangesänge angestimmt wurden. © imago/kaletta

Die Ultras hingegen supporteten zu dieser Zeit die 96-Amateure, setzten ihre Kritik an der Vereinsführung aber dennoch gekonnt in Szene.

Die Ultras hingegen supporteten zu dieser Zeit die 96-Amateure, setzten ihre Kritik an der Vereinsführung aber dennoch gekonnt in Szene. © Priesemann