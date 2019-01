Kein Kontakt zu Breitenreiter-Nachfolgern? Diese Trainer warten drauf

96 beobachtet Paderborns Baumgart

Von 96 beobachtet wird der Paderborner Trainer Steffen Baumgart. Der 47-Jährige formte aus dem SC Paderborn eine Torfabrik und schaffte mit einem Treffer-Rekord in der dritten Liga den Aufstieg in die zweite Liga. Auch in der aktuellen Saison schossen seine Pa­derborner die zweitmeisten Tore der Hinrunde und stehen auf einem siebten Platz. Als weiteren Kandidaten brachten mehrere Medien am Montag Thomas Doll ins Spiel.