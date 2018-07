"Haben genug Sozialsponsoring betrieben": Keine 96-Tests mehr in Ilten und Ramlingen?

96-Chef Martin Kind plant eine Veränderung in der Saisonvorbereitung – die traditionellen Tests in Ramlingen/Ehlershausen und Ilten sollen wegfallen.

„Wir haben mehr als genug Sozialsponsoring betrieben“, kündigt der 74-Jährige Veränderungen zur nächsten Saison an. 17-mal hat 96 in Ramlingen gespielt, 16-mal in Ilten. „Wir werden die Vereine jetzt anschreiben, kostenslos werden wir nicht mehr spielen. Künftig werden wir nur noch für das entsprechende Antrittsgeld kommen.“