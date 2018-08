Hannover 96: Kevin Wimmer für die österreichische Nationalmannschaft nominiert

Österreichs Nationaltrainer Franco Foda hat für das Länderspiel gegen Schweden am 6. September in der Wiener Generali Arena und die Auswärtspartie zum Auftakt der UEFA Nations League am 11. September in Bosnien-Herzegowina den Nationalkader berufen. Mit dabei ist auch 96-Neuzugang Kevin Wimmer.

Der ehemalige 96-Spieler Martin Harnik war zu seiner Zeit bei den Roten der einzige ÖFB-Spieler, bis er im November vergangenen Jahres seinen Rückritt bekanntgab. Nach seinem Abgang zu Werder Bremen haben die Roten also wieder einen österreichischen Nationalspieler in ihren Reihen.