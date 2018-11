Sollte 96 die Kaufoption für Kevin Wimmer ziehen? Die Sportbuzzer-User meinen: Nein!

Er "wollte unbedingt zu Hannover 96", aber darf er auch bleiben? Kevin Wimmer ist für ein Jahr vom englischen Zweitligisten Stoke City ausgeliehen. Allerdings besitzt 96 eine Kaufoption für den Verteidiger, die zwölf Millionen Euro beträgt. Ist Kevin Wimmer diese stolze Summe wert?

In unserer Umfrage, an der knapp 1.500 SPORTBUZZER-User teilgenommen haben, ergibt sich ein klares Ergebnis. Wie Ihr die Zukunft des Verteidigers bewertet, seht Ihr in unserer Galerie.