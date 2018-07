Hannover 96: Kevin Wimmer auf den Spuren von Pogatetz, Stindl - und Martin Bader

Vorübergehend lässt es sich gut leben im Vier-Sterne-Hotel Sheraton. Kevin Wimmer wohnt dort seit seinem Wechsel nach Hannover. Die Möbel sind zwischengeparkt, aber so bald wie möglich stellt der Verteidiger seine Couch in ein echtes hannoversches Zuhause. Der 25-Jährige besichtigte gestern zwei Wohnungen. Unter anderem in Isernhagen in der Nachbarschaft von Marvin Bakalorz und Oliver Sorg. Genau in dieser Bleibe hatte sich ein ehemaliger 96er wohlgefühlt: gut möglich, dass Wimmer in die Ex-Wohnung von Ex-Manager Martin Bader einzieht.