Hannover 96: Kind offen für weiteren Transfer - das "überrascht" Heldt 

Bei Hannover 96 will aktuell keine Ruhe einkehren: Neben der prekären sportlichen Situation sorgt auch die Diskussion über den Trainer für Aufregung. Das Spiel am Samstag in Dortmund könnte zum Schicksalsspiel für André Breitenreiter werden. Auf der Pressekonferenz wehrte er sich und ging die Klubführung an. "Ich hätte mir gewünscht, dass man offen mit mir spricht", ließ er verkünden.

Als wenn das schon nicht genug wäre, sorgte Horst Heldts Reaktion auf Martin Kinds Äußerungen für neuen Gesprächsstoff. Der Präsident hatte kürzlich gesagt, dass ein weiterer Transfer möglich wäre - und das obwohl er das Transferfenster eigentlich bereits für geschlossen erklärt hatte.