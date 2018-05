Meinung zu Hannover 96: Klassenerhalt löst nicht alle Probleme

Am Ende wurde es dann noch mal so richtig emotional. La Ola schwappte in der Nachspielzeit durch die ausverkaufte HDI-Arena. 96 hat das rettende Ufer erreicht, die Mannschaft hat es nicht aus der Bundesliga gespült. Es selbst geschafft zu haben mit dem 3:1-Sieg und nicht nur auf die Niederlagen der Konkurrenz gebaut zu haben, das gibt das gute, lange vermisste, Gefühl der Stärke zurück. Trainer André Breitenreiter hatte mit einer mutigen, offensiven Aufstellung das richtige Zeichen gesetzt - seine Spieler haben es umgesetzt. Der Aufsteiger 96 spielt ein weiteres Jahr in der deutschen Premium-Liga - das ist ein Grund zum Feiern nach einer schwierigen Saison mit vielen Nebengeräuschen.