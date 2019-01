Kommentar: Ist eine knappe Niederlage in Dortmund Breitenreiters Rettung?

Mannschaft könnte Breite (vorerst) retten

Tatsächlich können die 96-Spieler ihren Wackeltrainer André Breitenreiter mit einer geilen Leistung in Dortmund erst mal eine weitere Woche im Job halten. Aber was heißt das? Ist ein unglückliches 1:2 in Dortmund mittelgeil und ein 3:3 dann richtig geil? Und was bedeutet ein 0:2 – die Trennung? Was eine Klatsche bewirken würde, ist ja klar.

So oder so ist Dortmund ein Endspiel für den Trainer – weil danach entschieden wird, wie es mit Breitenreiter weitergeht. Wer in der aktuellen Form an ein erfolgreiches Spiel in Dortmund glaubt, der sollte entweder ganz schnell zum Arzt gehen – oder vielleicht einfach den Sonnabend abwarten.