96-Meinung: Am Ende, aber noch nicht ganz zu Ende

Wer 96-Trainer wird und nicht in Hannover wohnt, sollte sich allenfalls ein Hotelzimmer nehmen. Alles andere lohnt nicht für diese Übergangszeit. Der letzte Abstiegstrainer – Thomas Schaaf darf man so nennen, weil Daniel Stendel viel zu spät sein Nachfolger wurde – blieb 2016 gerade mal 93 Tage.

Slomka war fast vier Jahre 96-Trainer

Schaafs Vorgänger Michael Frontzeck hatte 96 zwar 2015 irgendwie gerettet, schaffte aber auch nur 245 Tage. Davor durfte Tayfun Korkut 474 Tage bleiben, die letzten Monate gewann er kein Spiel mehr. Dessen Vorgänger Mirko Slomka schaffte es bei 96 in der Bundesliga am längsten – fast genau vier Jahre (1438 Tage) war er Trainer, was auch an zwei Europa-League-Teilnahmen hintereinander lag.

Wenn dir das in Hannover gelingt, wirst du in der Regel nicht so schnell entlassen.