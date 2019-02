96-Meinung: Scheitert Dolls Rettungsmission schon am kommenden Wochenende?

Mit ein bisschen Abstand hat Thomas Doll doch was Positives gesehen an diesem Fußballabend, seinem ersten als 96-Trainer. 32.400 Zuschauer, das fand er „gigantisch“ bei diesem Tabellenstand und diesen Temperaturen in der HDI-Arena. In Wahrheit war es Zuschauer-Minusrekord in dieser Saison in Hannover, und Lust auf weitere Besuche bei 96 hat dieser erneut katastrophale Heimauftritt auch nicht geweckt.