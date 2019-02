96-Meinung: Hoffnung auf den Klassenerhalt ist noch mal ein Stück kleiner geworden

96 hat den Joker gezogen und den Trainer gewechselt. Die Hoffnung hieß: Der letzte Trumpf im Abstiegskampf möge gleich stechen - der Wunsch auf die schnelle Wende zum Besseren hat sich aber nicht erfüllt. Thomas Doll ist kein Wunderheiler - das 0:3 gegen Leipzig ist ein gerechtes, aber in dem Sinne auch enttäuschendes Ergebnis.

Kein Grund aufzugeben

Die guten Worte und ein Trainer, der unter Strom steht, haben den 96-Patienten nicht wiederbeleben können. Eine auf sechs Positionen veränderte Startelf und eine neue Ansprache haben nicht viel bewirkt. Besonders bitter, dass 96 in dem Heimspiel nicht eine echte Torchance herausspielen konnte. Es ist ein Kreuz mit dieser Mannschaft, aber trotz aller Vorbehalte kein Grund aufzugeben und hinzuschmeißen. So oder so muss das nächste Heimspiel am kommenden Sonnabend gegen Nürnberg gewonnen werden. Doll hat bis dahin ein Woche Zeit, seine Erkenntnisse aus dem ersten Misserfolg umzusetzen. Vielleicht hilft das ja.