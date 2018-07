Kommentar über die Rangnick-Pläne: Das hat Hannover 96 schon drin!

​Rangnick setzt auf Dreierkette

Jetzt ist Rangnick zurück im Trainergeschäft, er traut sich den Doppeljob als Brückencoach und Sportdirektor bei RB Leipzig zu, bis in einem Jahr Julian Nagelsmann übernehmen wird. Rangnicks Energietank ist nach eigener Aussage bestens gefüllt, seine taktischen Pläne stellte er am Montag vor – einiges davon hätten wir gerne mal vom alten-neuen Bundestrainer gehört: Für Rangnick haben „sich Mannschaften bei der WM verabschiedet, die glauben, dass allein Ballbesitz das Glückseligste ist. Es haben sich einige am Ballbesitz so ergötzt, dass sie erst dann gemerkt haben, oh, wir haben ja gar kein Tor geschossen, als das Spiel zu Ende war.“

Das ist ein berechtigter Seitenhieb auf den Kollegen Jogi Löw, schließt aber auch Spanien und Brasilien mit ein. Rangnick, taktische Tafelmalereien vermied er, will mit Leipzig fortan auch auf die Dreierkette zurückgreifen und den bewährten Tempofußball noch beschleunigen.