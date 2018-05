96-Kommentar zur Jonathas-Personalie: Fahrlässiges Versagen 

Jonathas, gebürtig Jonathas Cristian de Jesus Maurício, begann seine Profi-Karriere in der U17 des brasilianischen Erstligisten EC Cruzeiro Belo Horizonte. 2006 spielte er das erste Mal für das Profi-Team von Cruzeiro. Nach mehreren Leihstationen, wechselte der Brasilianer 2008 zur Reserve des AZ Alkmaar. Knapp 1,5 Jahre später feierte Jonathas sein Debüt für die erste Mannschaft von Alkmaar. In 24 Partien erzielte der Brasilianer sieben Treffer für AZ.

Nach einer Saison in der zweiten italienischen Liga bei Latina Calcio (37 Spiele, 15 Tore) wurde Jonathas 2014 erneut verliehen, dieses mal nach Spanien. Beim Erstligisten FC Elche lief es für den Brasilianer besser. In 36 Partien war der Stürmer 14 mal erfolgreich und bereitete sieben Treffer vor. In der Zeit bei Elche konnte Jonathas seinen Marktwert von 2,5 Millionen auf 6 Millionen Euro erhöhen.

