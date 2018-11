96-Meinung zur Stürmer-Misere: Weydandt nicht überfordern – auf Fülle-Genesung hoffen

Soll ja schon Menschen geben, die sich ärgern, dass 96 den Knie-Patienten Niclas Füllkrug in der Sommerpause nicht verkauft hat. 18 Millionen Euro wollte Gladbach bezahlen, mit dem Geld hätte man zwei neue Stürmer besorgen können – und vielleicht sogar noch den von Trainer André Breitenreiter gewünschten zusätzlichen Innenverteidiger.

Füllkrug ist geblieben, vor allem auf Wunsch des 96-Chefs Martin Kind, und nun haben wir den stürmischen Salat. Der Torjäger wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch morgen für das wichtige Spiel gegen Wolfsburg passen müssen, die Beschwerden im vorbelasteten rechten Knie hindern ihn an ungehemmten torgefährlichen Bewegungen. Füllkrugs Probleme decken dabei schmerzlich eine Fahrlässigkeit im 96-Kader auf – die Offensive ist mit viel Hoffnung und Risiko geplant.

So diskutierten Gladbach-Fans über 96-Stürmer Füllkrug

Neben Füllkrug stehen drei weitere nominelle Stürmer auf der Liste – aber alle ohne Garantie auf konstante Leistungen. Von Bobby Wood, morgen einzig völlig fitter 96-Stürmer, hat in der vergangenen Bundesligasaison beim HSV nur 462 Minuten gespielt und zwei Tore geschossen. Zweimal traf er zwar in dieser Saison für 96, mit dem Kopf gegen Stuttgart, ansonsten fehlen ihm aber Orientierung und Standfestigkeit.

Takuma Asano hat in der verangenen Saison für Stuttgart nur 718 Minuten gespielt, sein einziges Tor gelang ihm ausgerechnet gegen 96. Er ist technisch gebildet, prallt aber in fast jedem Zweikampf ab wie ein Flummi an der Betonwand.