"Jetzt ist der ein oder andere Neue dran": 96-Trainer Breitenreiter eröffnet den Konkurrenzkampf

Miiko Albornoz: Vor der Saison war der Chilene als Stammkraft auf der linken Abwehrseite vorgesehen. Vor dem Pflichtspielstart, dem Pokalspiel in Bonn, verletzte er sich beim Sprinttest. Jetzt ist er fit. Wenn Albornoz die Woche durchgehend trainiert und keinen Rückschlag erleidet, ist er eine Option. Dagegen spricht allerdings: Matthias Ostrzolek, der aktuell links verteidigt, hat früher in Augsburg gespielt. Breitenreiter gibt in solchen Fällen Profis gern die Chance, bei ihrem Ex-Club zu zeigen, wie gut sie geworden sind. © Sielski