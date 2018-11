Korb trainiert allein, Schwegler fehlt gegen Gladbach: Der Stand im 96-Verletztenlager

Der Kader für das Gladbach-Spiel wird kleiner: Nachdem sich Ihlas Bebou in der Länderspielpause verletzte und ausfällt, ist nun klar: Auch der 96-Mittelfeldakteur Pirmin Schwegler wird Trainer André Breitenreiter am Sonntagabend (18 Uhr) nicht zur Verfügung stehen.

"Pirmin ist sehr fleißig, er nimmt jede Hilfe an"

„Es ist nicht so, dass er trainieren kann. Er hat immer noch Schmerzen im Sprunggelenk“, sagte André Breitenreiter. Langsam, aber sicher wird die Verletzung auch zur mentalen Belastung für den erfahrenen Schwegler. Deshalb gab der 96-Trainer dem Mittelfeldstrategen am Wochenende auch frei. Normalerweise hätte er Therapie-Termine wahrgenommen: „Pirmin ist sehr fleißig, und er nimmt jede Hilfe an, aber am Wochenende sollte er mal weg von den Behandlungen und der Pflege.“