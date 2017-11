Hannover 96: Kostet die irre Togo-Reise Ihlas Bebou das Spiel gegen Werder Bremen?

Trainer André Breitenreiter hatte vor Bebous Abflug Kontakt zu Togos Nationaltrainer Claude Le Roy aufgenommen, wollte ihn überreden, dass Bebou in Hannover bleiben kann. Ohne Erfolg. Am Sonnabend war Bebou fünf Tage nach der Reise in Togos Hauptstadt Lomé wieder in Hannover – insgesamt 24 Stunden verbrachte der 96-Profi im Flugzeug und beim Umsteigen auf Flughäfen. Zeit, die er für eine Regeneration in Hannover besser hätte nutzen können. Aber 96 hatte keine Wahl, es besteht Abstellungspflicht für Nationalmannschaften.