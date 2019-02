Vor Tabellenkeller-Duell mit Nürnberg: 96 plant Kurz-Trainingslager in der Klosterpforte

Es gab nicht viel, das Neu-Trainer Thomas Doll am Freitag beim Spiel von Hannover 96 gegen RB Leipzig gefiel. „Positiv gestimmt“ hat ihn allerdings eine Veränderung im Abwehrverhalten.

Er habe sich „einige Spiele angeschaut, in denen die Lücken zwischen Innen- und Au­ßenverteidiger zu groß waren“, das sei nun besser geworden. Das ändert jedoch nichts am wenig dollen Gesamturteil: „Das war zu wenig. Bundesligaspiele muss man anders bestreiten“, schimpfte Doll, „ich bin dafür da, dass wir gegen Nürnberg ein anderes Gesicht zeigen.“

Klosterpforte: 96 zieht ins Trainingslager

Es dürfte die letzte 96-Chance im Abstiegskampf sein nach dem Augsburger Sieg und dem Punktgewinn der Stuttgarter. Um die zu nutzen, ist ab Mittwoch ein Trainingslager in der Klosterpforte in Harsewinkel geplant. 96 hatte sich dort unter anderem mit Trainer Michael Frontzeck im Mai 2015 auf das Abstiegs-Endspiel am letzten Spieltag gegen den den SC Freiburg vorbereitet – und das bessere Ende für sich behalten.

Vier Punkte sind es jetzt zum Relegationsplatz, sieben zum Nichtabstiegsplatz. Die Lücke zu schließen, ist eine gigantische Aufgabe für Doll.